El convenio de arreglo y acondicionamiento de caminos rurales, suscrito entre la Diputación Provincial de Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya ha iniciado su andadura en nuestra provincia. Arranque de obras que el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, y el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno regional, Joaquín Cuadrado, han querido comprobar este jueves en persona visitando los trabajos de acondicionamiento de caminos que se están llevando a cabo en las localidades de Reíllo, Cañete y Salinas del Manzano por un importe conjunto de algo más de 110.000 euros.

Prieto ha querido resaltar el hecho de que este convenio va a beneficiar a los 238 municipios y 4 EATIM de la provincia con una inversión total de 9 millones de euros, de los que el 50 por ciento corre a cargo de la Diputación, el 37,5 del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el 8,75 de la Junta de Comunidades y el 3,75 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En este sentido, el presidente ha recalcado la importancia que otorga la Diputación a los caminos como infraestructuras fundamentales para los ciudadanos de nuestra provincia, puesto que no solo dan acceso a explotaciones agropecuarias, forestales, etc., sino que también acercan municipios y a sus gentes. No es de extrañar, por lo tanto, en estas dos últimas legislaturas la institución provincial vaya a destinar un total de 30 millones de euros al acondicionamiento de caminos rurales, 15 de ellos en caminos de tierra y otros tantos en caminos de asfalto. De hecho, en la presente legislatura, además de los 4,5 millones de euros aportados al convenio con la Junta de Comunidades, se están destinando más de 5 millones a la mejora de caminos de asfalto.

De ahí que Prieto confíe en que todo se desarrolle según lo previsto y este convenio con el Gobierno regional se ejecute lo antes posible, porque, sin duda, redundará en beneficio de todos los conquenses.

Obras de mejora

La visita de Prieto y Cuadrado se ha iniciado en el municipio de Reíllo, donde se está acometiendo la mejora de 1,7 kilómetros del camino del Noguerón, que conlleva la construcción de la capa de rodadura de 10 centímetros de zahorra, incluyendo desbroce, limpieza de cunetas, refino y planeo, riego y compactación del plano de fundación, así como la ejecución de un paso transversal de aguas pluviales. Obras cuyo plazo de ejecución inicial es de un mes y cuenta con un presupuesto de 34.502,61 euros.

Prieto y Cuadrado también se han desplazado hasta Cañete, donde, gracias a este convenio, se están mejorando 2,3 kilómetros de dos caminos, el de Las Noguerilas (1,469 km) y el de Las Cerras (0,865 km), por un importe de 37.046,42 euros. En ambos caminos los trabajos de acondicionamiento se centran en el desbroce, limpieza de cunetas, refino y planeo, riego, compactación del plano de fundación y capa de rodadura de 10 centímetros de espesor de zahorra. No obstante, mientras que en el camino de Las Noguerillas también se incluye la construcción de dos pasos transversales de aguas pluviales y un paso salvacuñetas, en el de Las Cerras se contempla la ejecución de tres pasos transversales de aguas pluviales.

El recorrido se ha completado en Salinas del Manzano, donde se va a actuar en 2,2 kilómetros de dos caminos, el del Cerro Carrascal y el del Hoyo, que supondrán una inversión total de 38.742,30 euros.

En el caso del primero, se va a mejorar un tramo de 1,3 kilómetros con la construcción de la capa de rodadura de 10 centímetros de zahorra, incluyendo, al igual que los anteriores, el desbroce, la limpieza de cunetas, el refino y planeo, el riego y la compactación del plano de fundación, además de la ejecución de un badén de 8x4 metros y tres pasos transversales de aguas pluviales. En el camino del Hoyo, por su parte, se actuará en un tramo de 0,915 kilómetros, en el que, además de los trabajos antes mencionados y rematados con una capa de rodadura de zahorra, se ejecutarán un badén de 8x5 metros y dos pasos transversales de aguas pluviales.