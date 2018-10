El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuenca ha lamentado el “no rotundo” de la nueva dirección del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de Pedro Sánchez a un aparcamiento gratuito junto a la estación del AVE. Así lo ha trasladado a la opinión pública la portavoz de la formación naranja en el Consistorio, María Jesús Amores, después de reunirse este martes en Madrid con el director de Estaciones de Viajeros de Adif, Carlos Ventura. En dicho encuentro, mantenido a instancia de Cs, Amores ha explicado al responsable de Estaciones de Viajeros que la formación naranja viene reclamando desde el inicio de la legislatura un aparcamiento gratuito junto al AVE “para compensar a los conquenses del agravio que supuso su ubicación a las afueras y, además, sin posibilidad de aparcamiento gratuito en las inmediaciones como sí tienen el resto de usuarios de alta velocidad en Castilla-La Mancha”.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos no solo se ha lamentado la negativa de Adif a firmar un convenio con el Ayuntamiento para promover este aparcamiento gratuito, sino también su reticencia para implantar la figura del ‘billete combinado’, como existe en otras ciudades, por el cual los usuarios de la alta velocidad tendrían derecho a un viaje gratuito en la línea de autobuses que conecta la estación del AVE con el núcleo urbano.

La portavoz de la formación naranja ha informado a Ventura que tales peticiones están respaldadas por los más de mil conquenses que suscribieron la campaña de recogida de firmas promovida por Cs en diciembre del año pasado, “así como por dirigentes políticos de otras formaciones que, en privado, sí reconocen que la ubicación de la estación alejada del núcleo urbano fue un error”.

Amores ha agradecido que la nueva dirección de Adif haya aceptado la petición de reunión de la formación naranja, y ha destacado así un cambio de talante respecto al anterior responsable ‘popular’, Juan Bravo, “que nunca tuvo a bien recibirnos a pesar de haber solicitado un encuentro hasta en tres ocasiones; y que sólo hizo echar balones fueras cuando le trasladamos por escrito la petición de un aparcamiento gratuito y la implantación de la figura del billete combinado”. No obstante, Amores ha subrayado la falta de voluntad tanto de los anteriores responsables ‘populares’ de Adif como de los actuales ‘socialistas’ por habilitar un aparcamiento gratuito junto a la estación del AVE “que sirva como contraprestación al agravio que supuso a los conquenses su ubicación a las afueras”.

“Las políticas de PP y PSOE no sólo marginan a Cuenca al no tenerla en cuenta en sus decisiones estratégicas, sino que la lastran en su desarrollo con obstáculos a cualquier iniciativa promovida en beneficio de la ciudadanía”, ha aseverado Amores al tiempo que ha reprochado al bipartidismo “que se jacte de hablar de despoblación mientras que no hace nada por ofrecer servicios, facilitar su acceso y tener buenas infraestructuras”.

Otras iniciativas

La portavoz de Cs ha expuesto al director de Estaciones de Viajeros de Adif la totalidad de medidas promovidas por Cs a lo largo de la legislatura con el fin de conseguir un aparcamiento gratuito junto al AVE o mejorar la movilidad entre el núcleo urbano y la estación.

Así, ha informado a Ventura que en septiembre de 2015 presentaron una moción en el Consistorio -aprobada por unanimidad- instando a Adif a implantar un medio de transporte gratuito a la estación del AVE; y en enero de 2016 presentaron otra moción para que el aparcamiento fuera gratuito. Además, a finales del año pasado pidieron al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que acompasara el horario de los autobuses con el de llegada y salida de los trenes.

Por otro lado, en septiembre de 2017 enviaron un escrito al anterior director de Adif proponiendo dos actuaciones para favorecer el aparcamiento gratuito en las inmediaciones de la estación. La primera propuesta pasaba por volver a pintar de forma discontinua las líneas que delimitan los laterales de la calzada en el vial de acceso -tal y como estaban en un principio-,“para que se pueda aparcar, al menos, en el lateral en el que el ancho lo permite”; y la segunda propuesta promovía la firma de un convenio de colaboración entre Adif y el Ayuntamiento para habilitar un aparcamiento público en la gran isleta arbolada que existe frente a la estación.

En lo que va de legislatura, Cs ha buscado también la complicidad de otros partidos políticos en su propuesta, motivo por el cual trasladaron su petición al diputado ‘popular’ por Cuenca y por entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá (diciembre 2016); o al vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro (marzo 2018), entre otros.