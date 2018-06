La Diputación Provincial de Cuenca ya ha concedido a cuatro municipios de la provincia los primeros 20.000 euros de la convocatoria de ayudas de emergencia, que cuenta con un presupuesto cercano a los 100.000 euros y está dirigida a Ayuntamientos, Mancomunidades y EATIM de menos de 20.000 habitantes.

En concreto, en esta primera fase, de las cinco contempladas inicialmente en esta convocatoria, se han incluido, tal y como se recoge en la edición de este miércoles del Boletín Oficial de la Provincia, una subvención de 12.377,93 euros a Solera de Gabaldón, otra de 3.000 a Pineda de Gigüela, una tercera de 2.396,92 a Villas de la Ventosa y una cuarta de 2.225,15 a Canalejas del Arroyo.

Subvenciones éstas que se destinarán a la rehabilitación de la casa consistorial de Solera de Gabaldón afectada por un incendio a finales de 2017, el arreglo del hundimiento de una calle de Canalejas del Arroyo, la reparación de otra calle en Pineda de Gigüela y el acondicionamiento de la cubierta y la cornisa de la casa consistorial de Villas de la Ventosa.

Obras incluidas en esta convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que, según ha recordado el diputado de Fomento, Javier Parrilla, está destinada a cubrir parcialmente el coste de obras de reparación urgentes en infraestructuras, instalaciones o equipamientos municipales que tienen como objetivo enmendar un menoscabo producidos por causas fortuitas o accidentales, no previstas e imprevisibles y con carácter excepcional y suficientemente motivado, así como de obras de emergencia con el fin de evitar perjuicios irreparables a la comunidad.

En este sentido, indicar que en esta primera fase de la convocatoria se han presentado un total de 31 solicitudes, de las que cuatro han sido admitidas, catorce desestimadas por distintos motivos y las trece restantes han quedado en lista de espera con el fin de ser incluidas, sin necesidad de volver a presentarlos, en la segunda fase de admisión de solicitudes, que concluye el próximo 30 de junio.

Y es que aún quedan por conceder otros 74.500 euros en cuatro fases más: una, la ya mencionada que ya tiene abierto el periodo de presentación de solicitudes y otras tres más que van del 1 de julio al 31 de agosto, del 1 septiembre al 31 de octubre y del 1 al 30 de noviembre

Actuaciones a incluir en la convocatoria

Parrilla ha recordado, en esta línea, que las intervenciones a incluir en esta convocatoria son actuaciones de reparación en caminos, carreteras o vías públicas de titularidad municipal; en alumbrado público, sus infraestructuras y líneas eléctricas de titularidad municipal; en edificios de titularidad municipal afectos al servicio público, como ayuntamientos, centros sociales, centros culturales, instalaciones deportivas, etc.; en infraestructuras turísticas, recreativas o de ocio; y en zonas verdes de titularidad municipal, como parques, jardines y espacios verdes urbanos. En todos los casos, que se hayan visto dañadas o afectadas por causas sobrevenidas o imprevisibles, como fenómenos meteorológicos adversos, incendios, etc.

No obstante, Parrilla insiste en que no serán objeto de esta convocatoria la ejecución de obras completas que requieran de planificación, los gastos de mantenimiento ordinario o mantenimiento periódico de infraestructuras o instalaciones, consistentes en facturas mensuales de pequeñas reparaciones y explotación, ni el abono de facturas eléctricas, desinfectantes, limpiezas, etc.., así como los gastos de personal en las obras que se ejecuten por el personal de la Administración, sin olvidar desplazamientos, dietas o alojamiento.

Municipios más pequeños

En esta línea, el diputado de Fomento ha reincidido en el especial apoyo contemplado en esta convocatoria de ayudas para los municipios más pequeños. Y es que la cuantía de cada subvención, que, de manera general, no podrá superar los 3.000 euros y podrá oscilar entre un 30 y un máximo del 50 por ciento del coste de la inversión, dependerá directamente de la población del municipio. De tal manera que el máximo de financiación (50%) se reserva para aquellas localidades de hasta 600 habitantes, mientras que este porcentaje se reducirá al 30 para aquellos municipios de entre 601 y 20.000 habitantes.

Asimismo, se establece el máximo de una solicitud por núcleo población; eso sí, en caso de aquellos Ayuntamientos con varias pedanías podrá presentar una por cada uno de los núcleos, si bien, con carácter excepcional, cuando las inclemencias meteorológicas o por situaciones catastróficas adversas los daños producidos en las infraestructuras municipales que prestan servicios esenciales sean muy graves, se podrá conceder más de una subvención por municipio e, incluso, la cuantía máxima de la ayuda podría superar el límite de los 3.000 euros y alcanzar los 15.000.

Parrilla también ha llamado la atención sobre el hecho de que al tratarse de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva se han establecido una serie de criterios para puntuar las solicitudes, en los que se valorarán desde la emergencia o urgencia de la obra con hasta 50 puntos hasta el hecho que la actuación vaya a garantizar los servicios mínimos que deben prestar los Ayuntamientos (un máximo de 40 puntos), pasando por el interés corporativo de primar a los pequeños municipios frente a los de mayor tamaño y, por lo tanto, con más recursos (un máximo de 10 puntos).