Con millones de discos vendidos en estas dos últimas décadas e inmersa en la promoción de su último trabajo, “En la memoria de la piel”, Rosana aterrizará en Cuenca el próximo viernes 11 de mayo.

El Auditorio de Cuenca acogerá a la artista con un concierto que dará comienzo a las 20.30 horas, prometiendo ser un apasionante paseo por sus nuevas canciones, sin olvidar aquellos temas a los que tanto cariño tiene el público, correspondientes a sus anteriores trabajos.

La artista presentará su álbum “En la memoria de la piel”, el cual ha estado promocionando durante todo 2017 y estos primeros meses de 2018 por España, Latinoamérica y Estados Unidos mediante la gira que comparte nombre con el disco. Un disco que le ha vuelto a colocar en el centro de mira de la prensa internacional, al ser reconocido como uno de los “10 mejores álbumes latinos” por la revista Billboard, reconocimiento que le ha acompañado en su gira por el territorio americano, donde colgó el cartel de entradas agotadas en la mayoría de las ciudades que visitó, incluyendo el mítico BB King de New York.

En paralelo a la gira, Rosana está participando en el programa “La Voz Kids”, ofreciendo su consejo a Rosario Flores, coach de la versión infantil por cuarta edición.

Rosana Tour: “En la memoria de la piel” recorre el mundo

Las Palmas de Gran Canaria fueron las elegidas para dar comienzo, el 10 de febrero del pasado año, esta gira nacional e internacional de la artista. Una gira que empezó en España y que se trasladó hasta el continente americano, (con más de 30 ciudades recorridas en 9 países de América, y más de 500.000 asistentes), siendo ya más de 100 los conciertos totales de esta gira a fecha de hoy.

Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Costa Rica y Puerto Rico son los países latinoamericanos que han recibido a la artista. En Estados Unidos, la cantante ha deleitado a sus seguidores en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, Washington DC, Dallas y Houston. Rosana ha recorrido Sur, Centro y Norteamérica con el cartel de entradas agotadas en la mayoría de conciertos y con la promesa de volver, ya que la artista sigue sumando fechas confirmadas para este 2018 en el continente americano.

Pero ahora vuelve a ser el turno de España, su país natal, con esta gira en la que está inmersa, calificada por el público como “sorprendente, auténtica e inolvidable” y en la que ya ha colgado el cartel de sold out, en la mayoría de ciudades españolas, como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada, Ciudad Real, Tudela, San Sebastián o Bilbao, entre otras; además de llenar el pasado 16 de febrero el emblemático WiZink Center de Madrid.

“En la memoria de la piel”: canciones de estudio que hablan de emociones

Su último álbum, lanzado por Warner Music, está compuesto por once canciones que derrochan energía, capacidad de comunicación, seducción y sensibilidad, siendo seleccionado como uno de los diez “Mejores Álbumes Latinos”, por Billboard. Un cóctel de nuevas composiciones, melodías inéditas y de cambios de ritmos que recurren a una idea y a un sentimiento asociados a toda una vida, aliados a las pequeñas cosas que nos rodean y a una filosofía de vida.

“Yo soy una enamorada de los pequeños momentos y de las cosas más imperceptibles, más intangibles, y que son las que al final importan. Me parece que la piel tiene una memoria en paralelo, va reservándonos cosas, va guardándonos sensaciones a las que volvemos, quizá, a través de una canción. Por ejemplo, cuando escuchas una melodía que te pone los pelos de punta. Eso me hace creer que la piel tiene su propia memoria, alma y vida propia”, aseguraba la propia Rosana para tratar de explicar el título del álbum. “En la memoria de la piel” es Rosana, aquí y ahora: “cada disco tiene su identidad, pero siento que ‘En la memoria de la piel’ soy yo, exactamente como me imaginaba antes de grabar”. Tras 20 años de experiencia y de éxitos, con miles de conciertos y millones de discos vendidos, ‘En la memoria de la piel’ es, simplemente, Rosana. Una Rosana de hoy, incomparable, inconfundible, sugerente, arrolladora y auténtica.

Próximo concierto: Cuenca

¿La próxima parada? Cuenca. La ciudad acogerá a la artista el viernes 11 de mayo a las 20.30 de la noche, en el Auditorio de Cuenca, con un concierto que promete ser mágico, especial y único.

El tour “En la memoria de la piel” seguirá dando que hablar, con su andadura tanto nacional como internacional, durante todo 2018. A través del sitio web de Rosana, pueden consultarse las fechas y reservar las entradas.