El cupón de la ONCE del 14 de junio difunde una de las tradiciones culinarias más importantes: la tapa, dedicando cinco millones y medio de cupones al Día Mundial de la Tapa, que se celebra el 15 de junio.

Con el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Cuenca como escenario, el cupón ha sido presentado por José Luis Zorita, presidente de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca, y Javier Martínez, director de la ONCE en Cuenca y acompañados por el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto.

Con esta iniciativa, se unen dos productos de gran tradición en España: el cupón de la ONCE y la alta cocina en miniatura que son las tapas que se pueden degustar en bares y restaurantes.

Esta iniciativa parte de la Asociación Saborea España, presidida por el cocinero Pedro Subijana, y compuesta por FEHR (Federación Española de Hostelería), la Asociación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, Eurotoques (organización europea de cocineros), Facyre (Federación de Cocineros y Reposteros de España) y Paradores de Turismo. El objetivo es consolidar este Día de la Tapa para promocionar la gastronomía española, centrada en la tapa.

El tapeo se ha convertido en un acto social en el que las personas se reúnen para disfrutar de la alta cocina en miniatura que suponen las tapas. Nuevas ideas, combinación de productos, innovación, o transformación de recetas tradicionales hacen de la tapa un manjar que no falta en las rutas gastronómicas de cualquier Comunidad Autónoma.

Según una encuesta realizada por la Federación Española de Hostelería, la tortilla, las patatas bravas, la ensaladilla rusa y las croquetas son las cuatro tapas más consumidas por los clientes. El coste medio de la tapa está ente 1,50 y 2,50 euros. Este estudio señala también que El 65,27% de los clientes consume de media entre una y tres tapas.

El fin de semana es el momento de la semana de mayor consumo de tapas, según este estudio que señala, además, que la tarde/noche es el momento del día preferido para tomarlas. Respecto al perfil del consumidor, el 76,23% de los clientes que consumen tapas tienen entre 30 y 45 años.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.