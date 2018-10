Torralba subraya una gestión “que prioriza a las personas” y recuerda a Roldán que la Mesa de las Cortes aprobó tanto las fechas como el orden del día, con la aprobación de todos los grupos políticos, incluido el PP. Por ello le pide “que se estudie el reglamento de las Cortes, porque la legislatura está terminando y aún no se lo sabe, y no será porque no cobra todos los meses su sueldo”.