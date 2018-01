La Diputación Provincial de Cuenca va a invertir 260.000 euros en la rehabilitación, consolidación y accesibilidad del Castillo de Villarejo de Fuentes dentro del Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio, que contempla una treintena de intervenciones con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros, financiado con fondos propios de la institución provincial.

Fortaleza que, precisamente, ha visitado el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, coincidiendo con la firma del acta de replanteo de estas obras, acompañado de la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Lidón Lozano; miembros de la Corporación de Villarejo encabezados por su alcalde, Carlos Asensio; y varios técnicos.

Visita que le ha permitido comprobar in situ el estado actual del castillo, además de conocer de primera mano el proyecto de recuperación, que ha calificado de “histórico” para esta zona de la provincia. Y es que, a su juicio, no hay que olvidar que con estas obras no solo se evitará la pérdida de esta construcción defensiva de los siglos XIV y XV, que forma parte de nuestra historia, sino que también permitirá darle una utilización turística al convertirla en accesible para los visitantes.

De hecho, el objetivo final de la Diputación con este tipo de actuaciones no es otro que convertir nuestro patrimonio histórico-artístico en referente y elemento de atracción de visitantes con la intención de contribuir al desarrollo de la provincia y vertebrar los recursos existentes intentando ayudar a la dinamización económica del territorio para propiciar el afianzamiento de la población.

No en vano, tal y como recuerda Prieto, ha inversión en el patrimonio no solo genera empleo a la hora de acometer las obras de recuperación, sino que pone en valor estos recursos incrementando el atractivo de Cuenca como destino turístico y, por lo tanto, generando oportunidades de riqueza y empleo en torno a un sector tan importante como el turismo.

Es por ello que ésta de Villarejo de Fuentes no es la única actuación de la Diputación en castillos y construcciones fortificadas de la provincia. De hecho, está acometiendo once más dentro del mencionado Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección de Patrimonio, que van desde los recintos amurallados de Uclés y Cañete hasta los castillos de Beteta, Paracuellos de la Vega y Monteagudo de las Salinas, pasando por la Torre Barrachina de Villar del Humo o el Torreón Medieval de Chumillas; sin olvidar, las próximas intervenciones en el castillejo de Saelices y el castillo de Puebla de Almenara.

Esta apuesta y compromiso con el patrimonio histórico entronca, según subraya Prieto, con el interés de la Secretaría de Estado del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital con la reciente puesta en marcha del Club de Producto Turismo Cultural Castillos y Palacios de España, sustentado en el convencimiento de la gran potencialidad de estos recursos para el desarrollo de nuestro territorio.

Rehabilitación, consolidación y accesibilidad

Las obras a ejecutar en el Castillo de Fuentes se centrarán en la mejora de la accesibilidad y la reparación y consolidación de los lienzos y torres existentes, si bien con anterioridad se deberán acometer trabajos de excavación arqueológica que permitan concluir el proyecto inicial de recuperación volumétrica y la colocación de pasarelas y accesos a la coronación del muro suroeste y sus torres extremas.

En concreto, se prevé consolidar los muros y torres reconstruyendo las partes bajas, en las que se observan pérdidas importantes de material, y reponiendo las piezas caídas de los muros y torres. A continuación se procederá a su rehabilitación, reparación y protección mediante la aportación de material en las zonas más deterioradas, la eliminación o recolocación de elementos sueltos, el rejuntado de la mampostería y la protección de los bordes expuestos.

Una vez concluidos estos trabajos, se procederá a la instalación de sendas escaleras metálicas: la primera de dos tramos en la misma dirección para acceso y visita de los lienzos sureste y suroeste y la segunda con trazado circular en el interior de la torre sur en la zona reconstruida hasta su coronación y la colocación de una estructura metálica que comunique las torres sur y este, procurando la vista desde esta última hacia el núcleo de población de Villarejo de Fuentes.