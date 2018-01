La Diputación Provincial, a través del Àrea de Medio Ambiente, ha apostado por el inglés para educar medioambientalmente a alumnos de infantil y primaria de la provincia mediante el desarrollo de un total de 140 talleres a lo largo del pasado ejercicio de 2017 en 42 centros educativos de 35 municipios conquenses.

Un programa de educación ambiental bilingüe, denominado “Yellow, Green and blue, you can recycle too’, que ha tenido una excelente acogida entre el alumnado de los centros en los que se ha llevado a cabo, que ha interactuado de manera muy participativa en las distintas actividades propuestas en cada taller, tal y como se refleja en las encuestas de satisfacción distribuidas en los centros. No es de extrañar, por lo tanto, que el diputado de Medio Ambiente, Óscar Pinar, no dude en realizar un excelente balance de este innovador programa, máxime si se tiene en cuenta que es totalmente novedoso a nivel nacional.

Buena valoración que, tal y como ha subrayado Pinar, viene avalada, además, por el hecho de que se ha cumplido el objetivo principal del programa, que no ha sido que “acercar a los más pequeños la problemática ambiental que está sufriendo nuestro planeta a través del inglés, potenciando la enseñanza y uso del idioma, a la vez que educamos en valores y desarrollamos la conciencia ecológica en los niñas y niños, convirtiéndolos en agentes activos en el cuidado y protección del medio natural”.

Y es que, según ha añadido, con este programa se busca no solo sensibilizar sobre la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos, sino también a fomentar un estilo de vida sostenible de una manera divertida y amena, enseñándoles a valorar la importancia del cuidado y protección del medio natural y los beneficios medioambientales que ello conlleva.

Talleres en inglés

Para ello se han llevado a cabo cuatro tipo de talleres, cada uno adaptado a la edad de los alumnos participantes y con una duración comprendida entre los 45 y los 60 minutos, que se iniciaron el 15 de febrero del pasado año en el CRA Los Sauces, de Cañamares, y concluyeron cuatro meses después, el 1 de junio, en el CRA Airén, de Santa María de los Llanos.

Así, para alumnos de 3 a 5 años de Educación Infantil, se desarrolló el taller titulado ‘Back to Earth’, que contemplaba una representación teatral en la que los personajes enseñaban a los escolares cómo realizar compost, fomentando así la importancia del reciclaje y aprendiendo el vocabulario en inglés relacionado con la actividad, además de realizar una compostera poniendo en práctica lo aprendido.

Los alumnos de 1º y 2º curso de Educación Primaria han podido disfrutar del taller titulado ‘Tracking trash (Waste recycling)’, con la realización de un juego por equipos con el que se pretendía que identificaran los distintos tipos de residuos y aprendieran a separar los materiales para su reciclaje, asignándolos al contenedor correspondiente.

Para los alumnos de 3º y 4º de Primaria se impartió el taller denominado ‘Paper jam (Paper recycling)’ con el fin de que aprendieran a reciclar los desechos de papel y fomentar el uso de las 3 erres (reducir, reutilizar y reciclar), reutilizarlos y transformárlos en un objeto nuevo al que darle un uso totalmente distinto al original.

Y, por último, los estudiantes de 5º y 6º de Primaria pudieron asistir al taller conocido como ‘Light up (Saber energy at home)’, que consistió en un juego de preguntas por equipos relacionadas con el consumo responsable de energía y agua en la vida diaria y los problemas derivados del uso descontrolado de los recursos no renovables, siendo el ganador el equipo que antes llegara a la casilla final.

En todas las modalidades de talleres los alumnos de primaria y secundaria realizaban un dibujo relacionado con el contenido abordado en la actividad con el fin de participar en un concurso con un premio muy especial consistente en la celebración de un taller-teatro titulado ‘Superheroes of Nature’ en el centro educativo del alumno ganador. Premio que ha correspondido al Colegio Público Hermanos Valdés, de la capital conquense, puesto que el dibujo ganador ha correspondido a la alumna Vanesa Marfici.