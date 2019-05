La Diputación de Cuenca ha cerrado la presente legislatura dando luz verde en su último Pleno ordinario a un paquete de inversiones de casi 13,2 millones de euros, que contempla en torno a medio centenar de actuaciones que beneficiarán a alrededor de 70 municipios de la provincia; eso sí, para ello el Grupo Popular ha tenido que hacer valer su mayoría absoluta, porque tanto los diputados del Partido Socialista como la única diputada de Izquierda Unida se han opuesto frontalmente a estas inversiones y han votado en contra.

Rechazo que PSOE e IU han basado en el hecho de que no consideraban oportuno que un equipo de Gobierno en funciones tomara una decisión de esta envergadura destinando los cerca de 13,2 millones de euros de remanente del ejercicio 2018 a inversiones financieramente sostenibles, y, de hecho, desde la bancada socialista, se ha anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del equipo de Gobierno popular de mantener dentro del orden del día del Pleno de hoy la aprobación de este paquete de inversiones y no atender su petición anterior de retirarlo.

Frente a esta actitud totalmente contraria al visto bueno de este paquete de inversiones, tanto el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, como el portavoz del Grupo Popular, Julián Huete, han respondido asegurando que esta iniciativa no es una improvisación, todo lo contrario, es el resultado del trabajo de los técnicos durante varios meses, aclarando, además, que no se ha podido presentar hasta que no se ha cerrado la liquidación del pasado ejercicio.

En esta línea, Prieto ha recalcado que este paquete de intervenciones no deja de ser una continuidad del esfuerzo inversor que ha venido caracterizando a este equipo de Gobierno en estas dos legislaturas con cerca de 300 millones en inversiones en todos los municipios de la provincia, a razón de unos 36 millones por año. De ahí que haya recordado que el equipo de Gobierno entrante tiene ahora en su mano el dar continuidad a esta iniciativa y materializarla con el fin de continuar avanzando en el desarrollo de nuestra provincia, dejando a un lado intereses electorales y partidistas.

Paquete de inversiones

Es por ello que en el Pleno de hoy, se ha dado el visto bueno, con el único apoyo del Partido Popular, a una modificación de créditos por importe de 13.144.500 euros, que se van a destinar a actuaciones en carreteras, caminos, patrimonio histórico, accesos a destinos turísticos e instalaciones municipales vinculadas a la economía local.

Así, por ejemplo, se ha acordado destinar cerca de los 1,7 millones de euros a la mejora de la Red Viaria Provincial; en concreto, a las variantes de Torrubia del Campo y El Provencio y las carreteras de Mota del Cuervo-Las Mesas y Torrubia del Campo-Almendros. Intervenciones que se suman a los 14 millones de euros anuales destinados a mantenimiento de carreteras y los otros 12 que se encuentran en la actualidad en distintos momentos de tramitación o ejecución.

Los caminos vecinales también son objetivo de este paquete de inversiones, incluyendo once actuaciones de mejora por valor de casi 3 millones de euros en los caminos de Villar del Maestre-Valdecolmenas, Tarancón-Tribaldos, Huete-Mazarulleque, Fuente de Pedro Naharro-Uclés, Las Pedroñeras-El Pedernoso, Canalejas del Arroyo-Olmeda de la Cuesta, Villarejo de Periesteban-Cervera del Llano, Salmeroncillos, San Clemente-Matas Verdes, Motilla del Palancar-El Peral y El Provencio-Las Mesas.

Y, sin dejar las infraestructuras de comunicación, señalar que también se contemplan cerca de 1,2 millones de euros de inversión en seis actuaciones de mejora de accesos a destinos turísticos, que suponen dar continuidad a las intervenciones ya realizadas durante estos años en otros puntos de la provincia como la Ruta de las Caras, Las Chorreras de Víllora o las minas de lapis specularis. Esta vez se prevé acometer un carril-bici y peatonal entre Mota del Cuervo y la ermita de Manjavacas, un carril peatonal entre Tarancón y la ermita de Riánsares y los accesos al manantial de La Balsa de Valdemoro de la Sierra, la Playeta de Víllora, la Playa de Cañamares y la estación de Mira, donde está previsto poner en marcha un recurso relacionado con el turismo astronómico y el Centro Dramático Rural de Mira dentro del proyecto de la Diputación ¿Serranía en Vía’.

Rehabilitación del patrimonio

Pero, sin duda, el mayor peso inversor dentro de este paquete se lo lleva la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de la provincia. En este ámbito se van a destinar 7 millones de euros, que se suman a los más de 20 invertidos desde el año 2012 y que van a permitir la realización en este tiempo de un centenar de actuaciones.

En concreto, se contemplan una veintena de intervenciones en patrimonio histórico, que, en unos casos, supondrán la continuación de los trabajos de rehabilitación y consolidación ya ejecutados, como es el caso de los castillos de Puebla de Almenara, Saelices, Santiago de la Torre (San Clemente), Beteta y Moya, las murallas de Alarcón, Uclés y Cañete o la rehabilitación y acondicionamiento del antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán de Huete, al que se suma en su claustro la construcción del Centro de Visitantes y Centro Tecnológico de La Alcarria, sin olvidar, por supuesto, las estaciones de tren del proyecto Serranía en Vía en la línea férrea Cuenca-Utiel.

Pero también hay actuaciones de nuevo sello como es el caso de la rehabilitación del Castillo de Cardenete, las torres de telégrafos, las antiguas iglesias de Albaladejo del Cuende y Huerta de la Obispalía, el Convento de El Rosal de Priego, el Convento de Torrejoncillo del Rey, el Puente de Fuentes o el Palacio de Gosalvez, de Casas de Benítez. Intervención esta última que, según ha indicado Prieto, permitirá no solo sacar esta joya del siglo XIX de la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, sino también incrementar el atractivo turístico de esta zona de la provincia con tanto potencial agroalimentario.

Pero por si esto fuera poco, se completa esta iniciativa con una nueva convocatoria del Plan de Instalaciones Municipales dotada con un presupuesto de 500.000 euros. Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva que se suma a las tres anteriores, que han conllevado subvenciones por valor de casi 3 millones de euros para la ejecución de distintos proyectos relacionados con la economía local, como polígonos industriales, recintos feriales y viveros de empresas, entre otros, con una inversión total por encima de los cinco millones de euros.

Otros asuntos del Pleno

Pero éste no ha sido el único asunto del Pleno de hoy. Y es que igualmente se ha aprobado, también con el respaldo del Grupo Popular y el voto en contra de los diputados de la oposición, la creación del Instituto de Arte y Patrimonio de Cuenca, con sede en la Casa Curato de la capital, donde se ubicarán las oficinas y los fondos documentales, y enmarcado dentro de la estructura del Área de Cultura de la Diputación.

De hecho, el diputado responsable, Francisco Javier Doménech, ha explicado al plenario que se trata de un centro de documentación de historia del arte y de las disciplinas y técnicas relacionadas con el patrimonio cultural, urbano y natural, que tendrá como responsabilidad impulsar la conservación y revaloración de los recursos históricos y naturales, promover la formación y asistencia técnica en el ámbito del patrimonio artístico, apoyar a las entidades locales, profesionales y empresas dedicadas a la restauración y divulgar e integrar estos recursos en el sistema y el mercado turístico.

Indicar, por último, que la unanimidad solo se ha dado a la hora de abordar la petición del Ayuntamiento de Cañamares para el cambio de una obra incluida en el POS de este ejercicio. En concreto, se ha dado luz verde a cambiar la obra ¿Pavimentación de aceras y acondicionamiento del área recreativa Fuente del Pilón’ por la denominada ¿Construcción de edificio de usos múltiples’.