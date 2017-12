Trabajo constante, esfuerzo, tesón, disciplina y, sobre todo, afán de superación son las cualidades que el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha destacado de los 56 jóvenes deportistas conquenses que han sido becados este año por la institución provincial con un total de 30.000 euros. Y así lo ha puesto de manifiesto este viernes por la tarde durante la gala de deportistas becados, que se ha desarrollado en el Salón de Actos del Palacio Provincial y que ha congregado a numeroso público, entre deportistas, entrenadores, familiares y amigos.

Una gala con la que, tal y como ha subrayado el presidente, se pretende reconocer y premiar toda una temporada repleta de esfuerzos, éxitos y, por qué no, sinsabores, que han sabido afrontar en el día a día compaginando el deporte con sus obligaciones educativas y que no les ha impedido destacar tanto a nivel regional como nacional e, incluso, mundial. Y es que este año nuestros deportistas han alcanzado metas que parecían inalcanzables, como, por ejemplo, los palistas Miguel Sánchez Melgarejo y Carlos Julio Gómez y Celada, que consiguieron el bronce en el Campeonato del Mundo de Piragüismo, o los jugadores de pádel, Julio Sierra Morales y Luis Hernández Quesada, que han participado en el Campeonato del Mundo Sub-18; sin olvidar, a Pablo Santiago Vieco López, que juega con la Selección Nacional de Voleibol; y los medallistas nacionales, como el triatleta Alberto Roldán, el atleta Alberto Calero Lara, los nadadores Francisco Pérez Molina, Samuel Ortega Domínguez y Mario Olivas Moya y los palistas Pablo López Belinchón, Víctor Pardo Serrano, Samuel Alcalde del Santo, Javier Ruiz Villar, Arantza Toledo Espinilla y María López Pinós.

Triunfos que, a juicio de Prieto, que ha estado acompañado en la gala del diputado de Deportes, Óscar Pinar, suponen un aliciente más para continuar con la firme apuesta de la Diputación conquense por la promoción del deporte. Una apuesta que no se reduce a estas becas a jóvenes deportistas, que, por cierto, ya han beneficiado a 566 jóvenes desde el año 2000, sino al especial esfuerzo se realiza en la organización de programas concretos, como el de Deporte Escolar, por el que este año han pasado 13.900 jóvenes, o los ocho circuitos provinciales, que han registrado una participación total de 18.600 adultos.

Todo ello unido a las distintas convocatorias de ayudas por valor de casi un millón de euros para el desarrollo de programas deportivos de competición, iniciación deportiva u organización de eventos, de las que se han beneficiado 620 entidades, entre clubes, asociaciones, federaciones deportivas y ayuntamientos de la provincia.

Pero en esta gala, el presidente de la Diputación también ha tenido palabras de reconocimiento a los familiares, entrenadores y clubes de los becados, porque sin ellos muchos de estos jóvenes seguramente no hubieran alcanzado las marcas que han logrado. Y tampoco ha querido dejar a un lado a todos esos deportistas que, pese al mucho trabajo, sacrificio y entrenamiento, no han podido lograr sus objetivos, ya sea por lesiones, enfermedades o cualquier otro motivo, porque, desde su punto de vista, también merecen no solo todo el reconocimiento, sino también todo el ánimo posible para que continúen intentándolo.

Los 56 jóvenes deportistas becados este año, que han sido obsequiados en esta gala con una parca deportiva, se han beneficiado de una ayuda que ha oscilado entre 1.200 y los 150 euros, destacando entre ellas las otorgadas a los palistas Víctor Pardo, Arantza Toledo y Samuel Alcalde, quienes han disputado pruebas internacionales tanto durante 2016 como en el presente ejercicio.

Indicar, por último, que el piragüismo ha sido la disciplina deportiva que más becados ha tenido este año con 16. Le han seguido la natación, con 11; el atletismo, con 9; el triatlón, con 4; el salvamento y socorrismo y el voleibol, con 3; el pádel, con 2; y el ciclismo, tenis, tiro con arco y gimnasia rítmica, con 1.