La Diputación Provincial de Cuenca, a través del Área de Servicios Sociales, ha mantenido en los últimos años su firme compromiso con la cooperación internacional al desarrollo y este año no ha sido una excepción. De hecho, la Comisión de Valoración de esta convocatoria se ha reunido esta semana en el Palacio Provincial y ha decidido conceder un total de 90.000 euros a cuatro proyectos de cooperación internacional del desarrollo y uno de ayuda humanitaria y de emergencias presentados por cuatro organizaciones no gubernamentales para el Desarrollo (ONGD´s), que no son otras que Cruz Roja, Manos Unidas, Fundación Solidaridad del Henares-Proyecto Hombre de Castilla-La Mancha y Cáritas Diocesana de Cuenca.

El diputado de Servicios Sociales, Francisco Javier Doménech, que ha presidido dicha Comisión de Valoración reunida en el Salón Azul del Palacio Provincial, ha recalcado el excelente recibimiento que viene teniendo año tras año esta convocatoria de ayudas entre las ONGD´s de Cuenca, a la vez que ha querido felicitar a las cuatro beneficiadas de este año por su excelente labor y, sobre todo, porque está convencido de la gran repercusión positiva que van a tener estos proyectos en los territorios donde se van a desarrollar.

De hecho, para la Diputación es muy importante la labor que desempeñan estas organizaciones en beneficio de los más necesitados en otros lugares del mundo, porque, al fin y al cabo, según Doménech, permiten llegar a la institución provincial a lugares que, desde luego, se quedan fuera de su alcance,

Subvenciones concedidas

Aunque pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y dentro de la modalidad de cooperación internacional al desarrollo, la Diputación va a apoyar a Cruz Roja Española en un proyecto a desarrollar en Ruanda. En concreto, se busca la mejora de las condiciones de vida de la población beneficiaria a través del desarrollo socioeconómico, apoyando a las familias de la comunidad para mejorar el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria, trabajando con las cooperativas existentes con experiencia agrícola, a la vez que se llevan a cabo actividades relacionadas con la equidad de género y el aumento de oportunidades para la población joven, siempre teniendo en cuenta las prioridades locales y la protección del medio ambiente.

Manos Unidas es otra de las ONGDs que se verá beneficiada de esta ayuda de 18.000 euros de la Diputación de Cuenca; en concreto, para un programa integral con el objeto de restituir el derecho a la educación de los niños y niñas del pueblo de Kagrin, en la provincia de Passoré de Burkina Faso.

Del mismo modo, el apoyo solidario de la institución provincial también irá a parar a Nicaragua, en esta ocasión, respaldando un proyecto de la Fundación Solidaridad del Henares-Proyecto Hombre centrado en un programa terapéutico-educativo destinado a hombres y mujeres que han sufrido problemas de adicción, violencia y exclusión social, para que, a través de un proceso de aprendizaje y crecimiento personal, puedan realizar en régimen residencial o ambulatorio, un cambio en su vida que les capacite para rehabilitarse y reinsertarse en sociedad, saliendo de los círculos de exclusión generados por las adicciones, delincuencia y violencia.

Sin dejar la cooperación internacional al desarrollo, la Diputación también va a respaldar a Cáritas Diocesana de Cuenca, esta vez, para la implementación de un proyecto que tiene como finalidad la construcción de una biblioteca y sala de usos múltiples dentro del centro de formación para mujeres de Glodjibé, situado en la periferia de Cotonou, Benín. Este centro tiene capacidad para atender y dar formación a 105 jóvenes, principalmente mujeres en alta exclusión social. Esta construcción servirá para contribuir a una educación de calidad, especialmente para mujeres, contribuyendo en este sentido a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por último y dentro de la modalidad de ayuda humanitaria y emergencia, la institución conquense ha optado por colaborar, asimismo, con Cáritas Diocesana de Cuenca, en esta ocasión, en la República del Congo. Se respalda con una subvención de 18.000 euros un proyecto dirigido a aliviar las condiciones de vida de los menores desplazados por el conflicto armado en el departamento del Pool, República del Congo. Así se trabajará para dar cumplimiento al derecho a la alimentación y la educación de estos menores víctimas del conflicto.

En definitiva, la Diputación ha cumplido un año más, tal y como ha recalcado Doménech, con esa misión solidaria, con la que ha venido apostando en los últimos años, incluso en época de crisis económica, priorizando en todo momento el área de Servicios Sociales.