Dentro de su estrategia de lucha contra la despoblación, la Diputación Provincial de Cuenca se ha sumado este año a la II Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía, Presura 2018, a celebrar en Soria del 9 al 11 de noviembre y que se ha querido presentar este martes en la Casa de la Demandadera de la capital con la celebración de una jornada en torno al emprendimiento y el medio rural.

Jornada que ha sido inaugurada por el presidente de la Diputación conquense, Benjamín Prieto, y el director de dicha feria, Joaquín Alcalde, acompañados de la presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Paloma García Casado, dando paso así a un intenso programa a lo largo de la mañana que ha incluido desde una mesa redonda sobre el emprendimiento social para la repoblación de la España Vacía y un posterior coloquio en torno a la idea de cómo ves o te gustaría ver tu provincia en 2050 para finalizar con la presentación de conclusiones.

Tanto Prieto como Alcalde han coincido en la necesidad de afrontar la lucha contra la despoblación, dejando a un lado ese victimismo que se viene arrastrando desde tiempo y apostar por una visión positiva del medio rural como una manera de mostrar las muchas posibilidades que ofrece este territorio para el emprendimiento y puesta en marcha de proyectos empresariales.

Y, precisamente, esa es la filosofía de la que parte la feria Presura, organizada por el proyecto soriano El Hueco: convertirse en punto de encuentro de personas del entorno urbano que quieren emprender en el medio rural con entidades, administraciones, grupos de acción local, etc¿ que les puedan ayudar a lograr ese objetivo y combatiendo de esta manera el fenómeno de la despoblación que tanta incidencia está teniendo en provincias como Cuenca, Soria, Teruel o el norte de Guadalajara.

De ahí que Prieto haya incidido en la idea de la necesidad de poner en valor los recursos ya existentes en el entorno rural para hacerlo más atractivo y propiciando, de este modo, tanto el afianzamiento de población como la llegada de personas y proyectos al territorio. Algo en lo que, según ha recordado, lleva trabajando en los últimos años la institución conquense, con acciones tales como los cinco coworkings desarrollados en la provincia, las cuatro convocatorias de los Premios Lanzadera con un millón en ayudas y más de sesenta emprendedores beneficiados, las mejoras de las infraestructuras a través del Plan de Obras y Servicios (POS), la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico con una inversión superior a los 20 millones de euros y, desde hace tres años, con el Plan de Instalaciones Municipales, también conocido como Plan de Espacios Productivos, que en la convocatoria de este año pone a disposición de los Ayuntamientos la cifra nada despreciable de 2,6 millones de euros.

Necesaria implicación de todos

No es de extrañar, en consecuencia, que Prieto considere fundamental que, al igual que ha hecho la Diputación conquense en los últimos siete años, las administraciones públicas deban de incorporar a su agenda política la lucha contra la despoblación como uno de los principales retos de la actual sociedad.

No obstante, el presidente ha lamentado que la Diputación conquense se encuentre sola en esta lucha contra la despoblación por la falta de compromiso de otras administraciones, como es el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no responde a las iniciativas y problemas que sufre esta provincia y que demuestra, por ejemplo, con su negativa a recibirle en audiencia, tal y como ha vuelto a confirmar hoy mismo con una nueva carta. Algo que Prieto asegura no entender puesto que, precisamente, todos los asuntos propuestos para abordar en dicho encuentro están relacionados de una u otra forma con el reto demográfico y la lucha contra la despoblación.

Es por ello que ha remarcado la necesidad de que la complicidad de todas las administraciones para intentar ganar la batalla a este terrible fenómeno que está castigando con especial dureza a nuestra provincia.

El director de Presura, por su parte, ha mostrado su satisfacción por la participación de la Diputación conquense en esta segunda edición de la Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía, porque cree que es el inicio de una andadura conjunta en busca de un mismo objetivo: fomentar y propiciar el emprendimiento en el medio rural como herramienta para el futuro de nuestro territorio.

Presura 2018

Y con ese objetivo va a tener lugar del 9 al 11 de noviembre en Soria esta feria, en la que se espera superar el medio centenar de exposiciones del año pasado, que vendrán a mostrar al visitante el catálogo de recursos de las zonas poco pobladas pudiendo ver el potencial de las mismas. Además, hasta el momento, ya han sacado su entrada gratuita más de 500 personas, lo que hace prever que la asistencia este año sea superior al anterior, en el que se contabilizaron 3.000 visitantes, la mitad de fuera de la provincia de Soria.

Presura 2018 contará, asimismo, con un gran número de actividades paralelas, con mesas redondas de diferentes temáticas y el espacio ¿Ágora’, un foro en el que participan más de veinte entidades, desde Ayuntamientos, a empresas y emprendedores.

Entre los protagonistas de la jornada inaugural se encontrará la comisionada para el Reto Demográfico, Isaura Leal, que participará en el coloquio ¿Tengo una pregunta para usted’. La comisionada se someterá al interrogatorio de cinco emprendedoras rurales y responderá también a las cuestiones, que se hayan enviado a la organización grabadas en vídeo.

No obstante, la principal novedad de la feria de este año es la Caravana de Oportunidades. Se trata de tres itinerarios por la provincia de Soria “diseñados especialmente para las personas emprendedoras, para aquellas que quieren ver in situ lo que ofrece este territorio para iniciar un nuevo proyecto de vida y desarrollar esa idea que les ronda la cabeza. Podrán descubrir todo lo que tenemos, conocer más el mundo rural con los mejores cicerone¿ y disfrutar además de una estupenda caldereta”, apuntan los organizadores.

Por último, Presura 1 también acogerá la celebración del concurso de emprendedores El Hueco Starter, que este año tiene una dotación económica de 3.000 euros para los mejores emprendimientos social y de carácter medioambiental para zonas despobladas.

Por todo ello, el presidente de la Diputación conquense no ha dudado en desear que esta edición sea todo un éxito, esperando que la colaboración ahora iniciada con El Hueco se vaya ampliando con una mayor presencia en la provincia de Cuenca.