El presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, se ha desplazado recientemente hasta la zona de La Serranía con el fin de conocer de primera mano el desarrollo de las obras de acondicionamiento del camino que une las localidades de Santa María del Val y El Tobar y que conllevan para la institución provincial una inversión de más de 220.000 euros.

Prieto, que ha estado acompañado del diputado de Fomento, Javier Parrilla, así como de varios alcaldes de la zona, no ha dudado en mostrar su satisfacción al comprobar que esta intervención se encuentra prácticamente finalizada, tan solo a falta de la colocación de la señalización vertical y las barreras de seguridad.

Una muy buena noticia, a su juicio, porque este camino asfaltado no solo acorta distancias entre ambos municipios, sino que, además, se convierte en la vía perfecta para el turismo al permitir conocer el rico y variado patrimonio natural y paisajístico de esta parte de La Serranía, con atractivos del nivel del embalse de La Tosca o la Laguna de El Tobar; todo ello, sin olvidar, en su opinión, que viene a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de esta zona tan atractiva, pero, a su vez, tan necesitada de infraestructuras.

No es de extrañar, por lo tanto, que se muestra convencido de la idoneidad de esta inversión de la Diputación, máxime si se tiene en cuenta que con su ejecución se ha dado, además, cumplida respuesta a una demanda vecinal de hace años. Es por ello que ha manifestado su deseo de que este camino asfaltado sea realmente de uso y disfrute para vecinos y visitantes, al tiempo que ha invitado a todos a cuidarlo y conservarlo, a la vez que espera que las administraciones no olviden a sus habitantes, porque, al fin y al cabo, “son ellos la clave para seguir luchando contra la despoblación, ya que ellos se esfuerzan no solo por vivir en el territorio, sino también por mantenerlo”, ha subrayado.

Obras

Las obras de mejora de este camino de algo más de 7,1 kilómetros de longitud, que comenzaron a finales del pasado mes noviembre, han conllevado la apertura y limpieza de cunetas en todo el tramo, la limpieza de las obras de fábrica ya existentes, la ejecución de obras de drenaje transversal, el escarificado, perfilado y compactado de la superficie actual del camino, el extendido y compactado de una capa de zahorra natural de 10 centímetros de espesor, la pavimentación con un triple riego asfáltico, el revestimiento con hormigón de algunos tramos de cunetas y las labores ya mencionadas, y en la actualidad en ejecución, de instalación de señalización vertical y barreras de seguridad.

En breve, por lo tanto, los habitantes de Santa María del Val y El Tobar van a contar con este camino totalmente terminado, lo que, sin duda, vendrá a mejorar la comunicación entre ambos núcleos y, por supuesto, la accesibilidad y circulación con mayor seguridad por esta zona de La Serranía conquense.

Visita a Masegosa

Aprovechando su estancia, el presidente de la Diputación se ha desplazado, igualmente, hasta el municipio cercano de Masegosa, donde ha podido comprobar, junto a la alcaldesa en funciones, Sandra Crespo, entre otras personas, el resultado final de la mejora del firme acometida por la Diputación en los 400 metros de la travesía de la CUV-9031 a su paso por esta localidad serrana.

Trabajos finalizados hace unos meses que consistieron en la aplicación de un riego de adherencia, el refuerzo del firme mediante el asfaltado de la calzada con una capa de 4 centímetros de espesor, el levantado y puesta a cota de las tapas de registro y el repintado de la señalización horizontal.