Con el título ¿1999-2019, 20 años de solidaridad internacional’ y el Salón de Actos del Palacio Provincial como escenario, la Diputación de Cuenca ha organizado, a través del Área de Servicios Sociales, una exposición con la que viene a mostrar el trabajo conjunto de la institución provincial con un total de 25 organizaciones no gubernamentales (ONGs) en materia de cooperación internacional durante las últimas dos décadas.

Una radiografía de veinte años de cooperación internacional desde Cuenca que ha abierto hoy sus puertas al público contando con la asistencia del presidente de la Diputación, Benjamín Prieto; el diputado de Servicios Sociales, Francisco Javier Doménech; y la jefe del Área de Servicios Sociales, Mª Ángeles Briones, que han estado acompañados de un nutrido grupo de conquenses y, sobre todo, representantes de distintas ONGs de la provincia.

Prieto ha llamado la atención sobre la firme apuesta de la Diputación por la cooperación internacional; algo que, según ha dicho, se ha plasmado en estos últimos veinte años en el apoyo financiero a un total de 144 proyectos solidarios, que han llevado a cabo 25 ONGs de la provincia en cuatro zonas del planeta: África, Oriente Medio-Sudeste Asiático, América Central-Caribe y América del Sur.

Veinte años de solidaridad que, según ha recalcado Prieto, han sido posible a estas ONGs, cuya labor no ha dudado en elogiar, puesto que, a su juicio, permiten llegar a aquellos lugares donde las administraciones no lo hacen y, además, de una manera muy eficaz. No es de extrañar, por lo tanto, que el presidente de la Diputación no haya dudado en animar a estas organizaciones a continuar con este extraordinario trabajo y a recordarles que tienen abiertas las puertas de la Diputación, como así ha sido en los últimos veinte años, para que puedan presentar sus proyectos solidarios.

Pero esta exposición, en su opinión, no solo sirve para dar visibilidad a la acción de la Diputación conquense en materia de cooperación, sino que, además, permite a los ciudadanos conocer a fondo el buen trabajo que desarrollan nuestras ONGs, lo que espera sirva para animarles a colaborar con estas organizaciones y sus proyectos.

Exposición

La exposición ¿1999-2019, 20 años de solidaridad internacional’, que estará instalada en el Salón de Actos de la Diputación hasta el próximo 8 de junio, está concebida en cinco áreas. Una dedicada a la Diputación Provincial y su labor en cooperación al desarrollo, haciendo especial hincapié en el funcionamiento del Consejo Provincial de Desarrollo y los marcos nacionales e internacionales que regulan esta solidaridad, y las otras cuatro centradas en cada una de las zonas del mundo donde se han implementado los distintos proyectos de cooperación apoyados por la institución provincial, que se muestran a través de paneles informativos y fotografías.

Tal es el caso de la zona de América Central y Caribe, donde la Diputación ha respaldado en estos veinte años un total de 39 proyectos ¿27 de cooperación y 12 de ayuda humanitaria¿ en siete países, en especial Haití, a través de Cruz Roja, Asamblea por la Paz y Cité Solei. En el continente africano, por su parte, a través de Cáritas Diocesana de Cuenca y Manos Unidas, se han implementado 19 proyectos de cooperación y 12 de acción humanitaria en catorce países, destacando Congo Brazzaville, donde se han ejecutado seis acciones solidarias.

Por lo que respecta a América del Sur, indicar que la Diputación ha respaldado en estas dos últimas décadas 21 proyectos, la mayoría de cooperación, en 5 países, en especial en Perú, y para ello ha colaborado con las ONGs Manos Unidas y Minka. Y cierra el área de acción de cooperación la zona de Oriente Medio-Sudeste Asiático, donde, mediante Cruz Roja y la Fundación Vicente Ferrer, se han ejecutado una docena de intervenciones en cuatro países, aglutinando el mayor número en India y Líbano.

En definitiva, una interesante exposición que bien merece la pena visitar porque ofrece una visión global del trabajo en cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria que ha llegado desde Cuenca a aquellas zonas más necesitadas del planeta.