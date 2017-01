Ya se conoce la veintena de emprendedores de la provincia que han sido premiados en el II Concurso de Proyectos Empresariales ¿Lanzadera’ 2016, entre los que la Diputación Provincial de Cuenca va a repartir ayudas por valor de 200.000 euros.

El presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, que ha comparecido en rueda de prensa este lunes acompañado de la presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Paloma García Casado, ha remarcado la variedad y calidad de los 89 proyectos empresariales que se han presentado en esta segunda edición, procedentes de todas las comarcas de nuestra provincia.

Tanto Prieto como García Casado han valorado positivamente la respuesta recibida en esta segunda edición del Concurso Lanzadera, con el que se pretende avanzar en ese objetivo final de la Diputación, que no es otro que la vertebración de la provincia a través del fomento del desarrollo económico y de iniciativas empresariales que propicien la creación de riqueza y empleo, fijando, a su vez, población en el territorio.

De ahí que el presidente de la Diputación haya agradecido a estos 89 emprendedores el hecho de haber dado ese primer paso para la puesta en marcha de su proyecto y ha animado a aquellos no han sido seleccionados a que no abandonen su propósito, sigan luchando para hacer realidad su idea de negocio y no duden en concurrir a la próxima edición del Concurso Lanzadera o acudir a otras instituciones en busca de apoyo.

En esta segunda edición, tres de los proyectos han recibido cada uno una ayuda de 20.000 euros, otros dos de 15.000, cuatro de 10.000 y los once restantes subvenciones comprendidas entre los 2.302,30 y los 7.500 euros. Cantidades que están directamente relacionadas con la inversión del proyecto y la baremación otorgada por el jurado, en el que están representados, junto a los técnicos de Patronato de Desarrollo Provincial, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE Cuenca), la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca (AJE) y la Universidad de Castilla-La Mancha.

La veintena de proyectos empresariales premiados en esta edición pertenecen a sectores tan dispares como el agroalimentario, servicios, audiovisual, industrial, textil, ganadería o nuevas tecnologías y están enclavados en puntos de la provincia como la capital, Mariana, San Lorenzo de la Parrilla, Villanueva de la Jara, Pozoamargo, Belmonte, Villalba de la Sierra, Palomares del Campo o Campillo de Altobuey.

Para su selección, se han tenido en cuenta una serie de criterios objetivos como la creatividad e innovación de la idea de negocio, su originalidad, la calidad y presentación del proyecto, su viabilidad técnica, económica y financiera, la coherencia general del plan de empresa, el grado de compromiso del equipo emprendedor con el proyecto, la generación de empleo estable y de calidad y, por último, la ubicación del negocio en la provincia de Cuenca.

En este sentido, García Casado ha llamado la atención sobre el hecho de que los galardonados no solo han logrado una ayuda económica que les permita abrirse un hueco en el mercado laboral, sino que, además, dispondrán durante seis meses de un servicio de asesoramiento, acompañamiento y formación con el fin de apoyarles en sus inicios; sin olvidar, que tienen prioridad a la hora de instalarse en el Centro de Empresas de la Diputación en la capital conquense, en caso de que así lo soliciten.

Indicar, por último, que el listado de proyectos empresariales premiados en esta segunda edición será publicado esta misma semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).