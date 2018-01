Doménech invita a la Junta a que haga una clara apuesta por el patrimonio no solo de Huete, sino también de la provincia, y le insta a que comience desbloqueando los casi 5 millones de euros de fondos comunitarios del Programa Operativo FEDER 2014-2020 asignados por el anterior Gobierno regional a la Diputación como organismo con senda financiera

El diputado provincial de Cultura y concejal del Ayuntamiento de Huete, Francisco Javier Doménech, ha recriminado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que en los algo más de dos años y medio de la presente legislatura no se haya acordado del patrimonio histórico de Huete, no destinando ni un solo euro a su rehabilitación y conservación. No es de extrañar, por lo tanto, que arremeta contra el Ejecutivo de García-Page que “a todas luces ha optado por tener sumida en el olvido a la ciudad de Huete, a pesar de ser, después de la capital, la localidad de la provincia con más legado histórico y cultural”.

Pero, a su juicio, este legado sí ha tenido una gran aliada en estos últimos seis años, que no ha sido otra que la Diputación Provincial de Cuenca, con Benjamín Prieto al frente. Y es que desde que accediera a la Presidencia de la institución provincial se ha destinado a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico optense más de 1,5 millones de euros, destacando entre las distintas actuaciones la rehabilitación del Convento del Cristo, la adecuación de la mina de lapis specularis de Saceda del Río, la recuperación del ábside de Santa María de Atienza o el acondicionamiento del Museo Etnográfico; a las que se suman la mejora de la cubierta del edificio de la Merced o la adquisición y rehabilitación del Convento de Santo Domingo de Guzmán, a punto de ejecutarse.

Unas cifras éstas que, en opinión de Doménech, demuestran la preocupación e interés “real” de esta institución por el patrimonio histórico-cultural de la provincia, en el que ha invertido en estos últimos seis años más de 12 millones de euros, y que debería servir de ejemplo para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y es que la Diputación ve en la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio toda una herramienta vertebradora y dinamizadora de la economía provincial, generando oportunidades en nuestro territorio y contribuyendo al afianzamiento de la población.

Algo que, a su juicio del también concejal optense, parece no ser una prioridad para el Gobierno de García-Page, al menos a tenor de las nulas inversiones realizadas en el patrimonio histórico de la ciudad de Huete en estos màs de dos años y medio de legislatura o de la no atención de las peticiones del Consistorio en esta materia, como por ejemplo, la mejora de la primera planta del Museo de Fotografía o las propuestas de la Fundación Florencio de la Fuente.

De hecho, para el edil no sólo no invierte en el patrimonio optense, sino que, además, retrasa la ejecución de algunos proyectos debido a las carencias de personal que mantiene en el Servicio de Patrimonio, que es quien debe de otorgar la pertinente autorización de los trabajos en inmuebles históricos. En la actualidad, el servicio está totalmente desmantelado, sólo hay un técnico trabajando para toda la provincia de Cuenca, dotación al mínimo posible y que es a todas luces insuficiente, generando que no se tramiten las autorizaciones en menos de medio año.

Es por ello que invita al Gobierno regional a que se acuerde del patrimonio no solo de Huete, sino también de otros muchos municipios de la provincia, porque su puesta en valor puede suponer todo un impulso para la economía local y, como no, provincial. De ahí que le inste a que comience desbloqueando los casi 5 millones de euros de fondos comunitarios del Programa Operativo FEDER 2014-2020 asignados por el anterior Ejecutivo castellano-manchego a la Diputación Provincial de Cuenca como organismo con senda financiera y encaminados a la recuperación de patrimonio histórico-artístico de nuestra provincia.