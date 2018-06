La localidad de Portilla fue el escenario que puso el inicio a una nueva edición del Circuito de Bolos “Serranía de Cuenca”, organizada por la Diputación de Cuenca, a través de su Servicio de Deportes, que en este año 2018 alcanza su undécimo año de vida. Como novedad en este año, aparte de que las pruebas pasan de ser nueve a diez, es la inclusión de un nuevo equipo, Cañada del Hoyo, que hizo su estreno en la competición.

Como suele ser habitual en este campeonato, en primer lugar se realizó el sorteo entre los equipos participantes a excepción del anfitrión de esta jornada, pasando posteriormente a explicar los jueces de la prueba el sistema, normativa y forma de jugar de los bolos en Portilla a todos los clubes inscritos a la misma, en una cita que congregó a nueve localidades.

Así, el reglamento en esta zona supone colocar dos filas de tres bolos, situada la primera línea de ellos a 15 metros. Cada jugador disponía de cuatro tiradas, con sus correspondientes rebatidas, mientras que se consideraba bola nula toda aquella tirada que no tirara ningún bolo en la tirada de entrada o, si derriba, no llega a la viga de rebatida o no da en otra bola.

Una vez hecha la tirada de prueba, en donde los equipos foráneos intentaron adaptarse a estas normas, comenzó la competición propiamente dicha.

La victoria fue para el equipo de Cuenca, el más inspirado en su cuarteto y con un excelso Julián Caballero, quien él solo derribó hasta 18 bolos. Superaron con relativa solvencia a Valdemoro de la Sierra, ganador en 2017 en el estreno de la competición también en Portilla, quienes esta vez se quedaron en 28 bolos tirados.

La tercera plaza se resolvió en el desempate entre Uña y Huélamo, aunque finalmente quedaron terceros y cuartos respectivamente. El conjunto local acabó en quinto lugar, al tirar 20 bolos, uno menos que sus compañeros de las dos localidades mencionadas anteriormente. Precisamente, Portilla también ganó en el desempate y superó a Buenache de la Sierra, sexto finalmente.

Con 18 bolos tirados y en séptima posición acabó Zarzuela, mientras que con un bolo menos derribado y en octava plaza acabó La Cierva. Por su parte, Beamud derribó 10 bolos para terminar en novena posición, y último en su estreno terminó Cañada del Hoyo, al tirar 3 bolos.

Tras esta jornada, ya hay un jugador que optará al Premio al Doblete, ya que derribó 3 bolos de entrada y otros 3 bolos de rebatida en la misma jugada. Se trata del jugador de Cuenca Julián Caballero.

La entrega de trofeos se realizó sobre las 20:45 horas en el centro polivalente de la localidad conquense. Estuvo presidida por el alcalde de Portilla, Joaquín Escolano, acompañado por el teniente de alcalde, José García, además de contar con la presencia del diputado provincial Javier Parrilla.

Próxima cita

La siguiente cita con el Circuito, que consta de 10 citas, será el día 30 de junio en la localidad de Valdemoro de la Sierra, en la que será la segunda prueba del mismo.