El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento lamenta que la Junta de Comunidades haya denegado la subvención para la realización del Taller de Empleo de Digitalización de Documentos. De esta forma no se podrá continuar con la tarea de trasladar a soporte digital el rico y basto patrimonio documental de la ciudad de Cuenca.

El último taller se clausuró el pasado mes de noviembre, el cual duró 6 meses y se celebró en el Centro Cultural Aguirre. Participaron 8 alumnos, una directora y un monitor. De la cifra total, 7 eran mujeres y 3 hombres.

Entre los documentos del Archivo Municipal se encuentran documentos de alto valor histórico; pergaminos, privilegios rodados, cartas plomadas, etc. Entre los más antiguos, del año 1190, un privilegio rodado en pergamino de Alfonso VIII. También se digitalizó la valiosa colección de grabados y dibujos, y el libro vaqueta en pergamino que recoge todos los testimonios de cédulas reales, privilegios rodados, etc. Otros, en papel han sido digitalizados, como el libro de la cadena o documentos que hacen referencia a cédulas y provisiones reales de los Reyes Católicos, Carlos I, etc.

Iniciativas como esta garantizan la conservación y la seguridad del patrimonio cultural y supondría un paso más que hará situarse al Archivo Municipal de Cuenca en la vanguardia de la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para preservar, difundir y acceder a la cultura.