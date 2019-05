“Un sueño hecho realidad”. Ésta ha sido una de las frases más escuchadas en el Salón de Actos del Palacio Provincial durante la presentación del primer libro de la escritora sordociega, María Jesús Cañamares, titulado ‘Relatos y punto’, que ha sido editado por el Servicio Provincial de Publicaciones de la Diputación de Cuenca y ha visto la luz dentro de los actos de la Feria del Libro Cuenca Lee 2019.

Y es que todos han coincidido, desde el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, hasta el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, pasando por el delegado de la ONCE en Cuenca, Javier Martínez Eslava, en destacar el ejemplo de valentía, trabajo incansable y espíritu de superación que representa esta conquense sordociega, que ha visto cumplido uno de sus grandes sueños: ver publicado su primer libro.

Ante un abarrotado Salón de Actos, Prieto, que no ha dudado en asegurar que ésta es una edición “más que merecida”, ha llamado la atención sobre el hecho de que María Jesús Cañamares ha hecho historia, puesto que es el primer libro de una escritora sordociega que edita el Servicio de Publicaciones de la Diputación. Libro que, según ha dicho, espera que solo sea el inicio de otros muchos por venir, porque, por de pronto, tal y como ha recalcado, éste ya se ha agotado, lo que viene a poner de manifiesto la gran acogida que ha tenido esta opera prima entre el público conquense.

El delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha tampoco ha escamitado en elogios para esta escritora sordociega, nacida y residente en Jábaga, que, a su juicio, a demostrado con creces su ilusión y determinación para superar cuantos obstáculos se le han presentado en el camino, llegando a lograr este reto y uno de sus grandes sueños; eso sí, para ello, según ha destacado, ha contado con un aliado especial, como ha sido la Diputación, lo que, sin lugar a dudas, es de agradecer.

El delegado de la ONCE en Cuenca, por su parte, no ha sido menos y, además de dejar clara la amistad que le une a la autora, ha subrayado de ella ese leitmotiv que ha marca su día a día y que se resume en ese conocido lema ¿Camina o revienta’. Y es que, según ha señalado, María Jesús ha sido siempre una persona valiente, que no se ha rendido y ha sabido afrontar la adversidad.

Para la autora de ¿Relatos y punto’, por otro lado, la presentación de ésta su primera obra supone uno de los momentos más importantes de su vida, de ahí que no haya dudado en agradecer al presidente de la Diputación que “haya creído en mí y me haya tendido la mano para que este sueño se hiciera realidad”.

Un libro éste que la autora ha comparado con un parto sin dolor, porque, según ha dicho, se trata del “fruto de mi mente, fruto que se ha gestado durante años y que hoy ve la luz aquí, en esta sala de partos, es como un hijo que os ofrezco a todos para que sea vuestro amigo y os distraiga y entretenga”.

Y es que ¿Relatos y punto’, según la autora, es libro muy especial, resultado de sus vivencias y experiencias personales, con las que viene a demostrar al mundo que la sordoceguera puede limitar, pero no impedir y que si uno tiene apoyo material y humano puede desarrollar casi al cien por cien todas sus capacidades. Un libro, tal y como ha aseverado Mª Jesús, “sencillo, escrito con poca formación literaria, pero con una gran ilusión y ganas de entretener”.

Una obra con un título claro y rotundo, tal y como ha remarcado, aunque con un doble sentido, puesto que con ¿Relatos y punto’ se viene a adelantar al lector que lo que se va a encontrar son eso, relatos, y nada de novela o poesía, pero también es un particular homenaje al sistema de lectoescritura basado en puntos, el braille, y a su creador, Louis Braille. De hecho, de entre los 24 relatos incluidos en este libro ha llamado especialmente la atención sobre el titulado ¿El papel del Braille para mejorar la participaci`´on de las personas deficientes visuales en la vida política, económica, cultural, social y familiar’, con el que consiguió en el año 2012 el premio del Concurso Europeo de Redacción sobre Braille, promovido por la Unión Europea de Ciegos.

En definitiva, un libro que se convierte en todo un ejemplo de superación y valentía; algo que ha querido reconocer la Asociación Cultural de Sordos de Cuenca haciéndole entrega de una placa con una inscripción, también en braille, que reza “en reconocimiento a tu gran trabajo. ¡Gracias amiga!”, a lo que se ha sumado Javier Martínez Eslava anunciado la voluntad de la ONCE de editar este libro en braille y en formato audiolibro con el fin de que pueda ser disfrutado por todos.