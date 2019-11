Rodeado de en torno a 400 militantes conquenses, Espinosa de los Monteros ha ofrecido un discurso de casi 40 minutos centrados en la defensa de España, la petición de quitar a las autonomías competencias como la sanidad o la educación para que vuelvan al Estado o la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, pidiendo al electorado su implicación para “volver a hacer a España grande”.

Así, el portavoz de Vox en el Congreso ha calificado estas, a su juicio, “dos amenazas clave” como internas: “la primera es una izquierda cada vez más sectaria y peligrosa, que parece haber olvidado la importancia de la unidad, la libertad, de la pertenencia a la Nación, una izquierda que está entregada a la segunda gran amenazas: los separatismos, que han sido alimentados por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE que les han permitido de manera creciente alimentar una leyenda que hoy para ellos es historia y les han entregado la educación y la identidad”.

“Si algo hemos aprendido en los últimos 15 años es que ya no nos podemos fiar de los políticos”, ha proseguido Espinosa de los Monteros. “No basta con tener a políticos que dicen que van a hacer cosas, hace falta vuestra implicación personal, porque si no los retos no serán resueltos fácilmente”, ha argumentado el dirigente de Vox.

NACIONALIZAR LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN

Al mismo tiempo, Espinosa de los Monteros ha declarado ante el electorado conquense que es “muy importante” que el Estado recupere la sanidad y la educación. El objetivo, en palabras del dirigente de Vox, es “no ser calificado cuando un conquense va a Madrid a vivir, que todos nuestros hijos tengan un mismo calendario de vacunación independientemente de donde vivan o se pueda acceder a nuestro historial clínico en cualquier hospital de España”.

“Este Estado de las autonomías es una auténtica ruina y de las cosas más ineficientes que hemos visto jamás, porque España ha demostrado que cuando quiere tiene la Administración pública más eficiente del mundo, y no hay nada más eficiente y perfeccionado que el área de los ingresos”, ha asegurado el dirigente de Vox.

Asimismo, Espinosa de los Monteros ha dicho que “no podemos permitir que la izquierda y el separatismo nos paren la batalla, porque ellos llevan 40 años defendiendo su visión errónea de la vida defendiéndola todos los días. Hay gente que se cree esa nueva historia que se está contando en los colegios porque llevan 40 años contándola” y ha afeado al Gobierno en funciones que para él sea ahora “más importante” sacar a Franco del Valle de los Caídos que los temas anteriores.

ABASCAL COMO PRESIDENTE DE ESPAÑA EN PRÓXIMO AÑOS

El portavoz de Vox en el Congreso también ha hecho un repaso a la trayectoria de su partido en el último año, donde ha pasado “de no estar presente en ningún medio de comunicación a tener casi 3 millones de votos en unas elecciones generales, tener casi 500 concejales y formar parte de varios gobiernos autonómicos”.

Con todo esto, para Espinosa de los Monteros el futuro en los próximos 3-5 años “es esperanzador. “Quizás no el 10N, pero seguro que Santiago Abascal acabará siendo presidente de España en los próximos años”, ha intuido.

“Lo que calificaban como imposible ya está pasando, y vosotros no es que seáis testigos, sino que lo estáis protagonizando”. Ha finalizado su discurso dando las gracias al apoyo recibido por sus afiliados y votantes y ha esperado que ese apoyo se incremente el próxima 10 noviembre.