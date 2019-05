La presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Paloma García Casado, no ha dudado en mostrar su satisfacción por la buena marcha de los proyectos empresariales premiados en las cuatro ediciones del Concurso Lanzadera de la Diputación de Cuenca. Y es que al hecho de que más de ochenta empresas galardonadas en estos cuatro años continúen en funcionamiento y se hayan hecho un hueco en el mercado, hay que sumar los últimos éxitos cosechados por algunos de estos emprendedores, que, a su juicio, ponen de manifiesto lo acertado de este concurso de la Diputación, al que, según ha recordado, se han destinado en estas cuatro primeras ediciones en torno a un millón de euros.

Éxitos como el cosechado por la empresa de realidad virtual Vsion Studio, galardonada en el Concurso Lanzadera de 2016, que, entre sus últimos logros, se encuentra el haber desarrollado tres nuevas apps para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y que fueron presentadas en el último Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, Aula 2019.

Asimismo, es el caso de la empresa de Almonacid del Marquesado premiada en la última edición del Lanzadera, Bio Unicorn, dedicada a la comercialización del producto ecológico conocido como la spirulina, que no solo se ha situado en el Top 3 de los productos más vendidos en la plataforma Amazon, sino que recientemente ha sido seleccionada de entre un total de 571 proyectos para entrar a formar parte de Lanzadera, la fábrica de empresas de Juan Roig, el presidente de Mercadona. De hecho, tal y como ha recalcado García Casado, es la primera empresa conquense que ha conseguido entrar en esta aceleradora de ¿startups’, que hasta ahora ha respaldado a 280 proyectos empresariales en sus seis años de vida.

No es menos importante, la trayectoria de la empresa de innovación agrícola Agroptimum, galardonada también en la última edición del Concurso Lanzadera, que recientemente ha inaugurado sus renovadas instalaciones en Villanueva de la Jara; acto al que no quiso faltar la presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, que estuvo acompañada de la diputada provincial y alcaldesa jareña, Mercedes Herreras.

García Casado ha destacado de esta empresa su gran proyección en el mercado, que le está permitiendo situarse en un lugar destacado frente a la competencia, sobre todo por su apuesta por la innovación y la calidad tanto en sus productos como servicios ofertados.

En este sentido, no ha dudado en felicitar a estos emprendedores que, en primer lugar, han creído en su proyecto, han confiado en esta Diputación y, por supuesto, han sabido encontrar, no sin dedicación, trabajo y esfuerzo, la senda del éxito, en la que, según ha dicho espera que sigan, porque, al fin y al cabo, llevan el nombre de Cuenca en su actividad diaria y contribuyen a cumplir con el objetivo perseguido por la Diputación con el Concurso Lanzadera, que no es otro que incentivar el tejido empresarial, propiciar el desarrollo económico y afianzar la población en el territorio.