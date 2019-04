El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido a que en la próxima legislatura “Castilla-La Mancha será la primera comunidad en la que los 20.000 afectados de diabetes contaran con un parche que evite el pinchazo con insulina”.

En este sentido ha señalado que “tenemos mucha gente con problemas de diabetes y frente a lo que hizo Cospedal, hemos facilitado la vida a 800 menores que cuentan ya con un parche para control de la insulina, y que en la próxima legislatura ampliaremos a los 20.000 afectados de diabetes “de eso me siento orgulloso, ya que vamos a ser la primera comunidad autónoma en llevarlo a cabo”.

Además, García-Page se ha referido a las listas de espera sanitaria “las más bajas de los últimos 12 años” y ahora su preocupación, ha dicho, es “traer a la sanidad” más pacientes “para que vengan a los hospitales para los programas de prevención del cáncer de colón o de cérvix “con los que vamos a salvar la vida de muchas personas”.

García Page ha recordado que durante los años de gobierno de Rajoy no fue recibido “ni un solo día” y ahora ha dicho, “tengo que agradecer al presidente Pedro Sánchez, que en tan solo unos meses hayamos despachado y tratado asuntos importantes como dar una solución a los pozos en el alto Guadiana y hoy recordaré al ministro de Fomento una vez más que la A-43 pase por el trazado sur, por Puertollano y Almadén”.

Una ley que asegure las telecomunicaciones en el mundo rural

García-Page se ha referido a lo que algunos consideran un drama en el mundo rural como es la despoblación y cuya solución pasa la creación de una Ley que asegure las telecomunicaciones para que ”a lo más tardar en 6 años nadie tenga que ir mas pedir cita por teléfono sino por internet”.

“Seremos la primera comunidad de España en llevarla a cabo”, señaló y recordó como el Gobierno de Pedro Sánchez ya nos ha copiado algunas de las medidas emprendidas por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha como la Ley de Igualdad de Género, el Plan especial de parados de larga duración que han dado trabajo a 45.000 personas, o el Plan de Retorno del Talento en la recuperación del talento al que ya se ha acogido 250 jóvenes.

“Votar con la cabeza y el corazón”

El secretario del PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido el votar “con la cabeza y el corazón” que nos da “el pulso de la igualdad” ya que “hay partidos que están diciéndoles a los españoles que hay que votar con las vísceras”.

A este respecto, se ha mostrado convencido de que la ciudadanía “no va creer” en estos programas, poniendo como ejemplo, las medidas que en pensiones ha planteado Vox “si los pensionistas leyeran el programa de Vox verían que quieren cambiar el sistema de pensiones” de tal manera, ha explicado, que las pensiones no consistan en lo que uno haya ido ahorrando sino que “cada uno, a lo largo de su vida, vaya echando en una cajita y con lo que haya echado con eso se va a encontrar”, es decir “ que el que tenga mucho tendrá una pensión magnifica y el que no sea capaz de ahorrar, y con los sueldos que cobran hoy los jóvenes, ese, no tendrá la ayuda del Estado”.

Asimismo, el también presidente de Castilla-La Mancha, se ha referido a la falta de cohesión de los partidos que nacieron tras la crisis vivida en nuestro país y que en vez de proponer soluciones que “en España era volver a juntar las piezas” proponen enfrentar unos con otros”.

Cumplir con las personas cumpliendo con el déficit

García-Page recordó que cuando accedió al Gobierno regional se encontró que además de los recortes sociales que se habían hecho, el anterior ejecutivo del PP no cumplió con el déficit y además en cuatro años dobló la deuda pública.

Ahora, añadió, estamos siendo rigurosos y se está cumpliendo con las obligaciones económicas, “pero lo más importante es que estamos haciendo de centros de salud o residencias como la de Villamanrique que la tenían parada

Fernández: “Moderación frente a radicalidad”

Por su parte la cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real, Blanca Fernández, ha hecho hincapié en papel moderado del PSOE frente a la “radicalidad” de otras fuerzas políticas que no se atreven a “decir la verdad” sobre cómo “abordar los problemas reales de este país”.

En este sentido, se ha referido al sistema público de pensiones, la ley del aborto o la posesión de armas, ya que “la derecha no habla de los problemas reales de la gente”, sino que “crea nuevos problemas”, ha subrayado Fernández, quien ha puesto el foco en la reversión, lograda en estos últimos cuatro años, de la situación en la que se encontraba Castilla-La Mancha en materias como la sanidad, la educación, los planes de empleo, los servicios sociales o las ayudas a la dependencia, como preocupaciones “reales de los ciudadanos”, sobre los que se ha centrado la labor del Ejecutivo de Emiliano García-Page.

Un camino que, ha recordado, inició hace nueve meses Pedro Sánchez con “medidas sociales” que han costado 920 millones de euros, frente a los 66.000 millones de euros que “costó el rescate de Bankia”.

Blanca Fernández ha pedido igualmente equidad para todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos esenciales; un proceso en el que “tenemos que seguir avanzando”, “mirando hacia adelante” y no siguiendo las tesis de la derecha que, ha incidido, suponen “ir hacia atrás”.

Caballero: “Necesitamos una mayoría amplia y consistente”

En la misma línea, secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha insistido en sumar fuerzas de cara a obtener la victoria en las Elecciones Generales de próximo 28 de abril.

“Necesitamos una mayoría amplia y consistente” que ponga de manifiesto “con claridad” qué es lo que quieren los ciudadanos, ha incidido, “porque estas elecciones son importantes para nuestro país”.

Caballero ha reflexionado sobre el modelo de gestión del PP de María Dolores de Cospedal y los gobiernos socialistas de José Bono, José María Barreda y Emiliano García-Page que “han protagonizado los grandes cambios que ha experimentado Cózar y toda la región”.

“Esta campaña la tenemos que hacer sin ningún insulto, agravio y sin ofender a nadie”, ha manifestado José Manuel Caballero, porque lo importante es trasladar que al PSOE “lo que le interesan son las personas”, “los planes de empleo” o las personas en situación de “extrema discapacidad”, entre otros.

Para seguir avanzando en Cózar

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Cózar y alcalde de la localidad, Alipio García Rodríguez, ha puesto de relieve la fuerza del asociacionismo de su municipio, destacando, entre otros avances del actual mandato, el arreglo de la iglesia o la creación de un club deportivo que gestiona las actividades de este ámbito en la población.

“Cózar está más vivo que nunca” ha señalado García Rodríguez quien ha destacado, entre otros logros, la puesta en marcha del nuevo gimnasio, el aumento del servicio de teleasistencia, de la ayuda a domicilio así como de beneficiarios de las ayudas a la dependencia.

En esta misma línea, se ha referido a los planes de empleo del Gobierno regional, en especial los dirigidos a colectivos vulnerables como las personas mayores de 45 y 55 años y mujeres, el arreglo de caminos, la nueva piscina municipal, el nuevo patio y pista deportiva del colegio o la terminación de la renovación de la red de abastecimiento de la localidad.