El candidato al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, Fernando Garrote, visitó en la jornada de ayer la localidad de Mota del Cuervo, desde donde ha recordado que “gracias a Unidas Podemos los jubilados de Cuenca han visto mejorada su pensión”. Los representantes de la Plataforma Provincial en Defensa de las Pensiones Públicas le han pedido al candidato de la confluencia progresista que se garanticen las pensiones públicas ahora y siempre. Una petición a la que Garrote se ha comprometido a cumplir si es diputado a partir del 28 de abril, porque según palabras del candidato “no es justo que personas que han estado trabajando toda su vida, sobre todo en el campo, estén más atentos a ver cómo pagan las facturas de la luz o ver cómo van a llenar el frigorífico que en descansar”.

“Es una realidad en muchos territorios de España, pero sobre todo en nuestra provincia, que a muchos trabajadores y trabajadoras no se les pagaba lo que se conoce como ‘la cartilla’, no se les pagaba la Seguridad Social y ahora tienen unas pensiones no contributivas con las que no llegan a fin de mes”, ha declarado Garrote.

Unidas Podemos quiere elevar las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas a 600 euros, “para darle estabilidad a los pensionistas y hacer frente a sus condiciones más precarias”. Entre otras propuestas, la confluencia progresista pretende blindar la subida general de las pensiones en la Constitución española, así como garantizar la libre elección de los años de cómputo para el cálculo de las pensiones a diferencia de lo que ocurre ahora. Con estas medidas se pretende, a juicio de Garrote que los pensionistas “puedan satisfacer sus necesidades más básicas y vivir con tranquilidad”.

Garrote también aprovecho la mañana del martes para recorrer los puestos del mercadillo moteño, donde compartió las propuestas en materia de pensiones, entre otras, ante inscritos de Unidas Podemos y vecinos de Mota del Cuervo y de las localidades próximas de Santa María de los Llanos o Los Hinojosos, quienes se desplazaron hasta el municipio manchego.