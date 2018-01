Es curiosa la sensibilidad que muestran con las palabras, concretamente verbos, que no adjetivos calificativos, como erróneamente indican en su nota de prensa, y lo poco que les preocupa apoyar el trabajo del Equipo de Gobierno para solucionar problemas que la ciudad arrastra desde hace años

La crítica de los ediles de IU vale para ellos mismos, intentan promocionarse políticamente aprovechándose del Pleno en el que presentan mociones, ruegos y preguntas extemporáneas y que no interesan a los ciudadanos conquenses

La crítica de estos ediles vale para ellos mismos: sus apreciaciones son subjetivas, basadas en lo que presuponen son intenciones del Equipo de Gobierno e intentan promocionarse políticamente aprovechándose del Pleno en el que presentan mociones, ruegos y preguntas extemporáneas y que no interesan a los ciudadanos conquenses.

En esta ocasión el GMP les recomienda que se fijen una vez más en otras ciudades donde gobiernan, que les ocupan y preocupan más que la suya propia, como quedó claro con la moción que presentaron para apoyar a la alcaldesa de Madrid frente a la intervención de las cuentas por el Ministerio de Hacienda; y comprueben si en sus webs municipales informan de lo que hacen los grupos de la oposición, verán que no, pues no esperen de los demás lo que ustedes no son capaces de hacer.

Es curiosa la sensibilidad que muestran con las palabras, concretamente verbos, que no adjetivos calificativos, como erróneamente indican en su nota de prensa, y lo poco que les preocupa apoyar el trabajo del Equipo de Gobierno para solucionar problemas que la ciudad arrastra desde hace años.

Dicen que en los canales de información municipal sólo se cita a los miembros del Equipo de Gobierno, efectivamente son los encargados de gestionar el Ayuntamiento y es lo que recogen y deben recoger esos medios públicos que tanto ansía IU. Lo contrario sí sería subjetivo, partidista y manipulador, porque no reflejaría lo que los ciudadanos han votado democráticamente.

En cuanto a los actos públicos, difícilmente pueden ser los protagonistas porque no asisten a casi ninguno, aun habiendo confirmado su asistencia, lo que demuestra su falta de interés; por lo que los ediles populares sugieren a Izquierda Unida que dedique su tiempo y el dinero que reciben de los conquenses a hacer una oposición realista y constructiva.

El GMP defiende la profesionalidad y rigurosidad con la que se gestiona la información en la página digital del Ayuntamiento, así como las de sus redes sociales.