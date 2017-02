Asegura que “lo que está haciendo el presidente de la Diputación de Cuenca, al no sumarse al Plan de Empleo, es negar una oportunidad laboral a los cerca de 1.000 parados que se podrían beneficiar”

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha sido rotunda al asegurar que “el gobierno regional no va a subir los impuestos en 2017”, una afirmación que repiten un día sí y otro también los dirigentes del PP de la región, con el único fin de atacar al gobierno. Para Maestre, “es lamentable que cada vez que hablen, lo único que hacen es “lanzar mentiras y falsedades, pero nunca proponer nada”.

La portavoz socialista ha tildado las manifestaciones de los ‘populares’ sobre una subida de impuestos de “esperpénticas y vergonzosas” a lo que ha añadido, “no se merecen los ciudadanos una oposición de este calibre”.

Maestre ha querido dejar claro que “es falso y mentira que el gobierno de García-Page vaya a subir los impuestos”, y muestra de ello, ha recordado la responsable socialista es que “en el proyecto de presupuestos de la Junta, no se contempla la modificación de la Ley Tributaria, lo que pone de relieve que no se van a tocar los impuestos en este ejercicio presupuestario”.

Y continuaba, “quien sí los subió fue el PP y Cospedal, que creó tasas injustas para los más débiles y los que peor situación económica atravesaban”. Por eso, se preguntaba “¿de qué está hablando el PP cuando habla de subida de impuestos?”.

Ante tantas mentiras de los ‘populares’, la portavoz socialista he querido mandar un mensaje de tranquilidad, “el presidente García-Page no se va a subir los impuestos”.

El No de la Diputación de Cuenca al Plan de Empleo

Una mención especial ha hecho la portavoz socialista a la negativa del presidente de la Diputación de Cuenca de no sumarse a la segunda convocatoria del Plan de Empleo. Para Maestre, “es injustificable que el PP no exija a Benjamín Prieto que rectifique”.

Maestre ha defendido el plan de Empleo porque es “el instrumento para ayudar a aquellas personas que peor lo están pasando en nuestra región, aquellos que no tienen ningún ingreso” y por eso, “no entendemos esta postura”. Y además, recuerda que “el PP y Cospedal cuando gobernaron no dedicó ni un euro para planes de empleo, por eso, ahora que sí lo hay ¿por qué no se suman?”.

Para Maestre, “lo que está haciendo el presidente de la Diputación de Cuenca es negar una oportunidad laboral a los cerca de 1.000 parados que se podrían beneficiar en esta segunda fase, igual que lo hicieron 2.000 en la primera convocatoria”.

Y se preguntaba, “como puede mirar el presidente de la Diputación de Cuenca a los parados de Cuenca a la cara y decirles que no les va a facilitar un empleo del Plan Extraordinario del gobierno regional, ¿qué explicaciones les va a dar? Cuando ellos saben que existe la posibilidad de tener un empleo y unos ingresos durante seis meses?”.

Ha desmontado también el argumento de los ‘populares’ que justifican esta salida de Prieto del Plan de Empleo por la aportación que hace la Junta al mismo. Maestre ha aclarado “la diputación percibe de la Junta más de la mitad de los fondos que va a necesitar, unos fondos que proviene del gobierno regional y de la Unión Europea”. “Y eso no les puede molestar” ha continuado porque “ahora sí Page coge fondos europeos que podemos solicitar para poner en marcha planes como éste, algo que no hacía Cospedal” con la que recuerda “se perdieron muchos fondos de la Unión Europea y los que llegaron no sabemos a qué se destinaban, porque a empleo jamás”.

En conclusión, la portavoz socialista ha tachado de “sectario” el comportamiento del presidente de la Diputación de Cuenca que “quiere pagar el odio al presidente, haciéndoselo paga a sus ciudadanos”. Y por esa conducta “tendrán que dar explicaciones”.

Negociaciones para modificar el Estatuto de Autonomía y la reforma de la ley electoral

A preguntas de los periodistas sobre la apertura de negociaciones por parte del gobierno regional para modificar el Estatuto de Autonomía y la Ley electoral, Maestre ha asegurado que “el presidente Page las hará con el mayor consenso posible, muy distinto al que empleó Cospedal para sus dos reformas”.

Maestre insistía en el “talante que va a emplear el presidente” porque “no sólo va a contar con los partidos con representación en las Cortes sino también con los que por la reforma injusta que hizo Cospedal, no obtuvieron escaños”.

“Page va a partir del máximo diálogo” una diferencia muy grande que al PP “es lógico que no le gusta” concluía.

Seguridad en los centros de la Junta de Comunidades

Por último, y también a instancias de los medios de comunicación, Maestre ante las noticias sobre los nuevos concursos para la seguridad de los edificios de la Junta, ha descartado que “los trabajadores vayan a perder derechos”.

Ha sido rotunda al asegura que “bajo ningún concepto, el gobierno regional va a permitir que haya convenios a la baja, salga quien salga ganador de este concurso” y ha recordado que “aunque los pliegos los elaboran técnicos de la administración, si se produjese el caso de que de la mesa técnica sale un concesionario que quiere bajar los salarios por debajo de lo que establece el convenio sectorial, el gobierno no lo va a permitir y les va a obligar que se cumplan esos convenios” ha sentenciado.