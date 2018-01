Califica de “jaula de grillos” al PP de C-LM: “El que quiere ser candidato no puede; la que puede no quiere y al final es posible que les impongan un paracaidista”. Añade que Cospedal, “que se ha llevado a pisar moqueta en Madrid a los que fueron miembros de su gobierno, ha dejado tirados al resto de dirigentes regionales de su partido”

El Grupo socialista ha presentado esta misma mañana, en el registro de las Cortes de Castilla-La Mancha, una petición para que se celebre un debate urgente en el pleno de la cámara sobre la situación actual del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.

Esta petición, indicó Mora, viene motivada tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) que da la razón a la Junta avalando la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) de esta localidad.

Y es que, argumentaba el parlamentario socialista, “nadie puede entender que se pretenda construir un cementerio nuclear más cerca de una población que lo que se permite la instalación de una granja de cerdos”.

Después de esta sentencia, añadió Mora, el Gobierno de España debe replantearse la situación “debe ser sensato y renunciar definitivamente al ATC en Villar de Cañas”.

Lo que si criticó el parlamentario socialista es la cantidad de dinero que se ha invertido en esta instalación hasta la fecha. “Con los 700 millones de euros que se han invertido se podrían haber contratado a 35.000 personas con un salario medio anual de 20.000 euros o casi 70.000 si se les abonara el salario mínimo o el gobierno de Castilla-La Mancha podría haber arreglado casi todos los problemas que nos dejó el ejecutivo de Cospedal”, sentenció.

Para Mora, la decisión de albergar un ATC en esta localidad conquense cada vez queda más claro que fue absolutamente política, “sin tener en cuenta los intereses ni de las centrales nucleares, ni de nuestra región ni los del Estado, solo respondió a intereses partidistas de Cospedal para hacer carrera política”.

“Jaula de grillos en el PP”

Por otra parte, el diputado del Grupo socialista señaló que el PP de Castilla-La Mancha se ha convertido en una auténtica “jaula de grillos” en la que “el que quiere ser candidato no puede y la que puede no quiere. Y al final hasta les puedan imponer un paracaidista porque aquí no tienen a nadie”, indicó.

Y es que afirmó Mora, Cospedal, “que se ha llevado a pisar moqueta en Madrid a los que fueron miembros de su gobierno, ha dejado tirados al resto de dirigentes regionales del PP”.

Vergonzosa posición de los ‘populares’ en materia de agua

En otro orden de cosas calificó de “vergonzosa” la posición de los dirigentes regionales del PP en materia de agua. “Solo basta visitar los embalses de cabecera para darse cuenta que los famosos 400 hectómetros cúbicos que deberían estar garantizados este año en los mismos no están por ningún sitio”, sentenció.

Lo que deberían hacer los ‘populares’, añadió Mora es ayudar al gobierno de García-Page a luchar para conseguir de una vez el fin del trasvase y pronunciarse claramente contra peticiones como la de la Diputación de Alicante de nuevas derivaciones de agua, “algo sobre lo que todavía no han dicho nada”.

Abogó por un verdadero acuerdo nacional por el Agua que tenga en cuenta las reivindicaciones de las distintas comunidades autónomas, también las de Castilla-La Mancha. Pero, afirmó, “ya ha llegado la hora que en el Levante se den cuenta que si quieren tener futuro en sus huertas y para el turismo no pueden contar con el agua del Tajo porque ya no hay”.

Por último, y sobre las constantes críticas de los ‘populares’ sobre la gestión sanitaria, Mora indicó que el gobierno de García-Page está recuperando todos los destrozos que realizaron durante la pasada legislatura. “Lo que deberían hacer antes de hablar es pedir perdón por todos los recortes que llevaron a cabo”.