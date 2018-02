El Circuito de MTB Diputación de Cuenca 2018, que este año cumple su undécima edición, comenzará el próximo 18 de marzo en Quintanar del Rey con la XI Marcha BTT San Marcos y concluirá el 4 de noviembre en Ledaña con el V Memorial Jesús Velencoso. Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el diputado de Deportes, Óscar Pinar, que ha dado a conocer los detalles de la nueva edición de este Circuito Provincial, que viene repleta de novedades, tanto en categorías y recorridos como en modalidades, puntuación y clasificación.

Una presentación que ha contado con la asistencia de Henar de la Sierra, en representación de Fundación Globalcaja; José Antonio Camacho, de Coca-Cola; Francisco Javier Doménech, en representación del Ayuntamiento de Huete como organizador de una de las pruebas; y Alberto Lumbreras, jefe de Sección del Servicio de Deportes de la Diputación.

Pinar ha querido llamar la atención sobre la buena evolución de este Circuito año tras año, que viene manteniendo el nivel de participación rondando los 440 inscritos, habiéndose registrado, además, un incremento en el número de aficionados de nuestra provincia. Algo, a su juicio, que anima a continuar con su organización, en la que también se implican no solo los patrocinadores, sino también Ayuntamientos, clubes deportivos, Guardia Civil, Policía Local y, como no, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, a los que ha querido agradecer su compromiso.

Y es que, además, desde su punto de vista no hay que olvidar que con este Circuito, que cuenta con un presupuesto de 59.000 euros, se anima a la práctica de la actividad deportiva como ocio saludable, además de promocionar y dinamizar nuestros municipios. Algo en lo que ha coincidido De la Sierra y que ha valorado con satisfacción, asegurando, en consecuencia, la disposición de Globalcaja a continuar apoyando este tipo de eventos deportivos

XI Circuito de MTB

El XI Circuito de MTB Diputación de Cuenca 2018 recorrerá 17 localidades, incorporándose este año El Peral, Huete y Villaescusa de Haro, en sustitución de Mira, Horcajo de Santiago y Las Pedroñeras, que se sumarán a las otras 14 sedes, incluidas las ya mencionadas Quintanar del Rey y Ledaña, que no son otras que San Clemente, Belmonte, Santa María de los Llanos, Zarzuela, Cañizares, Olmeda del Rey, Casasimarro, Cañete, Valdeganga de Cuenca, Villanueva de la Jara, Fuentes y Santa Cruz de Moya.

Nuevos escenarios a los que se suman otras novedades como la introducción de la obligatoriedad de que cada prueba cuente con dos recorridos, uno largo y otro de promoción, con el fin, según ha explicado Pinar, de que los participantes tengan la posibilidad de elegir, salvo en el caso de los bikers nacidos en los años 2000, 2001 y 2002, que tendrán que competir en el recorrido de promoción. Pero por si esto fuera poco, este año se ha contemplado por primera vez en el Circuito una novedosa modalidad, la de maratón, que se disputará el próximo 8 de julio en la XIV Marcha BTT Villa de Cañete.

Un Circuito que también ofrece novedades en sus categorías, introduciendo la de Máster Féminas, que se une a las diez ya existentes, como son Promesas, Sub-23, Élite, Máster 30, Máster 35, Máster 40, Máster 45, Máster 50, Fémina Élite y Equipos.

Inscripciones y precios

El plazo de inscripción en el Circuito está abierto hasta el 9 de marzo y se puede hacer efectiva a través de la página web www.circuitodiputacioncuencamtb.com , rellenando el formulario de inscripción y realizando el pago por TPV virtual o transferencia bancaria. El precio de la inscripción es de 15 euros, excepto en la categoría de Promesas que es de 10, si bien se establecen una serie de bonificaciones para aquellos participantes que lograron finalizar el Circuito el año pasado.

Así, los bikers que realizaron 11 pruebas o más tendrán que pagar 8 euros, mientras que los Promesas, 6; los que completaron 14 o más pagarán 6 euros, mientras que los Promesas, 5; y los que lograron disputar las 17 del Circuito, el precio se reduce a 4 euros y a los Promesas, a 2.

Las inscripciones en cada una de las pruebas de este año se deberán realizar de la misma manera que las del Circuito; eso sí, deberán formalizarse como máximo hasta el jueves anterior al día de la celebración de la competición, salvo si se opta por el pago por transferencia bancaria, que deberá ser antes del martes anterior a la prueba.

El precio de la inscripción en cada una de las pruebas para los inscritos en el Circuito será de 11 euros para todas las categorías y de 5 para Promesas. No obstante, al igual que en el caso del Circuito, se establecen una serie de bonificaciones para los participantes que lograron finalizar la edición anterior, fijándose en 7 euros (3 para Promesas) para los que realizaron 11 o más pruebas, en 6 (2 para Promesas) para los que completaron 14 o más pruebas y en 5 (1 para Promesas) para los corredores que lograron disputar los 17 torneos del Circuito. Bonificaciones que no se aplicarán a los no inscritos en el Circuito, que deberán abonar en cada prueba un total de 14 euros, salvo en Promesas que serán 8.

En todos los casos, sin embargo, este precio se verá incrementado en dos euros en caso de hacer la inscripción en la misma semana de la prueba; todo ello con el fin de propiciar que las organizaciones locales tengan una previsión de participación lo antes posible, que les permita preparar avituallamiento, bolsas y detalles para los participantes.

Clasificaciones del Circuito

Al igual que en ediciones anteriores, se ha establecido una clasificación final por categorías y modalidad para los bikers inscritos en el Circuito, que será el resultado de la suma de las once mejores puntuaciones obtenidas en las distintas pruebas. No en vano, para acceder a esta clasificación y a los premios finales será necesario, además de haber participado en un mínimo de once pruebas, haberlo hecho en dos de las cuatro que se disputarán en las localidades de Santa Cruz de Moya, Cañete, Zarzuela y Cañizares.

Entre las novedades de este año, se encuentra la introducción de la clasificación general femenina del Circuito, que se une a la masculina de ediciones anteriores, en las que se engloban todas las categorías del recorrido largo.

Premios y trofeos

En cuanto a los premios y trofeos de este año, indicar que en cada una de las 17 pruebas se establecen en el recorrido largo, como mínimo, para los tres primeros clasificados de cada categoría del Circuito, los tres primeros de la clasificación general, tanto masculina como femenina, y a los tres primeros equipos, mientras que en el recorrido de promoción se premiarán a los tres primeros de la categoría Promesas y los tres primeros de la clasificación general masculina y femenina.

Del mismo modo, en cuanto al Circuito Provincial optarán a trofeos los tres primeros clasificados en cada categoría, además de repartir casi 8.000 euros en premios en metálico -1.275 euros más que en 2017- para los cinco primeros en modalidad individual, excepto Promesas, y los cinco primeros equipos. Así, el primer clasificado en categorías individuales recibirá 250 euros; el segundo, 200; el tercero, 150; el cuarto, 75; y el quinto, 50, mientras que por equipos, el primero tendrá un premio de 400 euros; el segundo, de 300; el tercero, de 200; el cuarto, de 150; y el quinto, de 100.

Los tres primeros Promesas, por su parte, serán obsequiados con un regalo en material deportivo; los tres primeros bikers de la clasificación general arrastrada, tanto masculina como femenina, que engloba las categorías de recorrido largo, recibirán un regalo especial; todos los ciclistas que finalicen el Circuito (11 pruebas, mínimo) tendrán un obsequio en la gala final; y los que hayan completado 14 pruebas o más, recibirán un detalle adicional; sin olvidar, que los campeones de cada una de las categorías oficiales percibirán un maillot acreditativo en la gala final del Circuito.

Compromiso con el medio ambiente

Un Circuito que, además, está comprometido con la conservación de la naturaleza convirtiéndose en un ¿Evento con buen ambiente’, ya que la Diputación, los organizadores de las pruebas y Coca-Cola, en su compromiso por la conservación, la protección del medio ambiente y la minimización del impacto de sus actividades, van a habilitar una carpa y contenedores amarillos en la zona de la llegada de cada prueba.

El objetivo no es otro, según ha explicado el representante de Coca-Cola, que concienciar y facilitar a los deportistas en la importancia del reciclaje de envases. Y es que, tal y como ha detallado, si se hubiera hecho el año pasado en los Circuitos de MTB, Carreras Populares y Duatlón y Carreras por Montaña se podrían haber recogido unos 340 kilos, solo en productos de Coca-Cola. Un gesto, por lo tanto, importante que va a contribuir a conservar nuestro bello entorno natural.