Desde el año 2015 un total de 6.800 personas con discapacidad se han beneficiado de las políticas activas de empleo que ha puesto en marcha el Gobierno regional, a cuyo fin se han destinado 84,6 millones de euros. Así lo ha indicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo en funciones, Patricia Franco, en el marco de este premio, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Patricia Franco, que ha estado acompañada por la directora general de Programas de Empleo, Elena Carrasco, ha recordado los importantes avances que desde 2015 se han conseguido en la mejora de la incorporación e integración en el entorno laboral de las personas con discapacidad.

En este sentido, ha hecho alusión a la mejora de la relación de los centros especiales de empleo con la Junta, la recuperación de las ayudas que no se publicaron durante la anterior legislatura o nuevas medidas como las ayudas al desarrollo de proyectos de empleo con apoyo, que han sido convocadas este año 2019 por primera vez. También ha recordado que se han adaptado las ayudas a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22 por ciento desde el 1 de enero de este año.

La consejera en funciones ha hecho también alusión a los nuevos programas formativos pensados para las personas con discapacidad, como el programa CREA, que permite hacer un trabajo “efectivo y remunerado” en empresas, mientras se recibe una formación adecuada previa o paralela para mejorar su desempeño profesional. Asimismo, ha mencionado la línea de apoyo a la contratación indefinida de las personas con discapacidad en las empresas, cuyo presupuesto ha debido ser ampliado por demanda en las dos convocatorias y que está abierto hasta el 15 de diciembre.

“Las personas con discapacidad tienen hueco en el mercado ordinario de trabajo y el Gobierno regional y las empresas somos conscientes del valor que aportan a la diversidad al desarrollo económico y social de nuestra región”, ha manifestado.

Ilunion es una empresa del Grupo Social ONCE (ONCE, Fundación ONCE e ILUNION), un referente en la creación de empleo de calidad para personas con discapacidad en España que desarrolla un proyecto empresarial socialmente responsable. La unificación y reorganización de su estructura corporativa arrancó a finales de 2014 con el lanzamiento de una nueva marca, que integra bajo un mismo nombre todo su capital humano y trayectoria profesional.

Ilunion cuenta con 35.800 trabajadores, de los que el 14.798 son personas con discapacidad. Tienen más de 50 líneas de negocio, agrupadas en las divisiones de servicios, sociosanitaria, consultoría, turismo y comercialización. Ilunion Lavandería y Servicios a la Hostelería tiene 45 centros de lavandería industrial. A cierre de 2018, las lavanderías procesaron un total de 241.198.116 kilos de ropa. En Castilla-La Mancha hay 12 centros Ilunion que cuentan con 1.143 trabajadores.