Gallego: “Que en nuestro pueblo no se pueda ni siquiera debatir si debemos solicitar la gratuidad de la autopista o si queremos pedir a nuestra diputación que nos ayude con el plan de empleo, demuestra la calidad de la democracia en Pedroñeras.”

Lorena Gallego, Concejala del IU-Ganemos en el Ayuntamiento de Las Pedroñeras, ha valorado el pleno celebrado en la tarde de ayer en la localidad.

Entre los puntos destacados, ha puesto en valor la “dación de cuenta” de una aprobación de diversas facturas por importe de más de doscientos mil euros que, por desgracia, “no sabemos cuáles son sin los concejales no lo pedimos por escrito. Entendemos que estas cuestiones deben estar disponibles, al menos el listado de las mismas, para poder realizar de manera efectiva el trabajo de fiscalización del equipo de gobierno.”

Por otro lado, Gallego ha comentado el rechazo de la urgencia a dos mociones presentadas por los grupos de la oposición, una en favor de solicitar la gratuidad de la AP-36 una vez nacionalizada y otra para solicitar a la Diputación Provincial que aporte económicamente al Plan de Empleo. “El rechazo del PP a ambas es injustificable porque no puede haber dos temas más relacionados con nuestro pueblo, de un calado importantísimo y que requieran el debate. Es una pena, y lo digo con un gran pesar, que una moción que están aprobando algunos pueblos por unanimidad –Belmonte o Mota del Cuervo- ni siquiera se pueda debatir en Las pedroñeras. Creerá el alcalde que nuestros vecinos son distintos a los de toda la comarca y no les interesa la gratuidad de la AP-36.”

En cuanto a la moción pidiendo a la diputación que incluya su aportación al plan de empleo, Gallego ha destacado que “Las Pedroñeras será de los pocos pueblos donde no se debata porque el alcalde es del mismo color político que el presidente de la Diputación, no hay otro motivo para no estar de acuerdo con pedir más apoyo a las y los desempleados de nuestro pueblo.” Con estos números, ha destacado, “la mitad de los pocos contratos de Plan de Empleo que Las Pedroñeras puso en marcha el año pasado, están en el aire.

Por último, Gallego ha vuelto a informar que al público asistente no se le dio la palabra en la tarde de ayer. “Entendemos que es una falta de respeto y que debe darse la palabra al pueblo para escuchar a los vecinos. Si el alcalde quiere ordenar ese debate, le instamos a que nos pida modelos de ordenanzas de participación ciudadana para regularlo y que los vecinos puedan hablar en el pleno siempre y no cuando el alcalde quiera, cosa que no suele suceder.”