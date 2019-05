El presidente del Partido Popular de Cuenca y cabeza de lista a las Cortes de Castilla-La Mancha, Benjamín Prieto; la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Tarancón, María Jesús Bonilla y el candidato a la alcaldía de Tarancón, José Manuel Salas, han visitado el mercadillo de la localidad, donde éste último ha pedido a Page y a su candidato Carrizo que no den lecciones al Partido Popular ni a nadie, sobre gestión política porque la suya es lamentable, entre otras muchas cosas, porque hasta la fecha no han dado explicaciones sobre la subida de sueldos en el Ayuntamiento taranconero con una sentencia en contra o del desvío del pago del Centro de la Mujer que debería haber asumido la Junta de Comunidades.

Salas ha sido tajante al afirmar que Tarancón necesita un cambio de alcalde por otro que no dé lecciones de arraigo como hace Carrizo, que carece de argumentos e ideas para seguir al frente del Ayuntamiento y como ha quedado patente en el debate entre candidatos; “la gente me transmite que no puede seguir, Tarancón necesita una nueva etapa”, ha dicho el popular.

La escasez de propuestas y valía para gobernar de los socialistas, Salas la hace también extensible a Page, del que ha dicho que debe ser un obseso de María Dolores de Cospedal dada la parvedad de sus argumentos y razonamientos, reiterando hasta el hastío sus ataques al Gobierno del PP que le precedió.

El candidato popular ha pedido el voto para Paco Núñez porque en el debate televisivo, ha desmontado con datos y respuestas contundentes las mentiras sobre la situación en la que dejan los socialistas a Castilla-La Mancha y cómo hay que trabajar para superarla.

Por su parte, Benjamín Prieto ha señalado la importancia de los comicios del próximo domingo, porque se elegirán a los representantes más próximos a los ciudadanos, los que están día a día para mejorar sus circunstancias y para ello ha expresado su intención, ampliamente demostrada, de trabajar por la provincia de Cuenca, para evitar que otros cuatro años socialistas perpetúen la involución de una tierra que está viendo como se han reducido servicios y recursos.

Por eso, la unidad de voto va a ser decisiva el día 26, “que el elector reflexione y opte por personas como José Manuel Salas, que ha hecho una campaña demostrando su amplio conocimiento del municipio y con un programa claro desde el minuto uno”, ha expresado Benjamín Prieto en la recta final de la campaña electoral.