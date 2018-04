Gascón estudió Bellas Artes en Cuenca y después finalizó un master en Francia, país donde después trabajó durante un año en una galería fotográfica.

Todo lo que absorbió en la Ciudad de la Luz lo ha plasmado en ‘La Fenetre’, una iniciativa con la que pretende desatar un movimiento artístico y cultural que recorra la provincia de punta a punta. “A los pequeños pueblos como el mío se les están cerrando muchas puertas y ante eso tenemos que abrir otras ventanas”, ha explicado Gascón a Europa Press.

Ventanas a la creatividad, a la expresión artística, a la participación. “Lo más cercano necesita de nuestras ideas”, expresa esta joven cuya iniciativa acaba de arrancar en Almodóvar del Pinar.

GRANDES MURALES

Niños y adultos participan en diferentes clases y talleres de iniciación a técnicas de dibujo y pintura que culminarán hacia el mes de abril con la realización de murales que pasarán a formar parte de la vida cotidiana de la localidad.

Como ha señalado Miriam, “todas las actividades tienen un carácter festivo y lúdico. Se trata de incentivar el interés por el arte y que los participantes quieran continuar y no lo vean como algo elitista”.

Los primeros pasos de ‘La Fenetre’ están siendo más que satisfactorios. “La acogida ha sido buenísima, la gente tiene mucho entusiasmo”. Su promotora ya ha visitado más de 20 municipios ofreciendo a los ayuntamientos su propuesta y pronto se llevará a cabo en Iniesta y probablemente en Enguídanos.

COMUNIDAD GLOBAL

Su objetivo es llegar al mayor número de poblaciones posible y que se genere una comunidad que comparta el mismo espacio artístico.”Nuestros pueblos pierden cada vez más población y no pueden quedarse aislados, es necesario generar ese gran colectivo con actividades comunes y la mejor herramienta para ello es el arte”, ha precisado.

Esta joven considera que hay mucho talento que explotar en estas poblaciones, sobre todo por parte de los más pequeños. “Todo esto nace de mi propia experiencia. Yo también he sido una niña de pueblo que decía a menudo: “mamá, me aburro” y mis padres me han tenido que llevar a lugares más grandes para poder hacer cosas. Muchas familias se plantean marcharse a las ciudades porque creen que quedarse no va a ser lo mejor para sus hijos y ‘La Fenetre’ quiere romper con esas barreras y crear algo global que no se quede solo de puertas para adentro”.

Para ayudar a conseguir esta meta, el proyecto ya cuenta con una página en Facebook y se está promoviendo sobre todo a través de las redes sociales.