Así lo ha señalado vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que ha presidido este lunes en Cuenca el acto de constitución del Subcomité Territorial de Participación de la ITI en esta provincial. “Se trata de la mayor convocatoria que ha sacado el Gobierno regional dirigida a este tipo de territorios”, ha dicho, al tiempo que ha destacado que será “una partida para asignar a proyectos de otras instituciones”, ha detallado.

El Ejecutivo autonómico financiará, a través de fondos europeos, hasta un 80 por ciento del importe total de los proyectos que se presenten, que deberán estar relacionados con la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos; el ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público y en edificaciones de la Administración local; la mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos; economía digital e infraestructuras educativas y de investigación, ha informado la Junta en nota de prensa.

Hasta la fecha, el Gobierno regional ha publicado 15 convocatorias de ayudas por importe de 100 millones de euros que incorporan criterios de prioridad y/o preferencia de financiación para las actuaciones y proyectos desarrollados en territorio ITI. Este es el caso de la convocatoria para proyectos de inversión empresarial, la transformación y modernización de regadíos, o proyectos de investigación.

EJEMPLOS EN CUENCA

En el caso de Cuenca, Martínez Guijarro ha citado como ejemplo de proyectos que podrían acogerse a esta convocatoria la mejora de los accesos al Casco Antiguo de la capital conquense. “El proyecto que ha elaborado un grupo de arquitectos conquenses por encargo de la Junta podría acogerse a esta convocatoria a través del Consorcio”, ha aseverado.

Otro ejemplo es el traslado de la planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos que gestiona la Diputación de Cuenca, Institución que podría acogerse a esta convocatoria para ello. “Es la Diputación la que debe definir qué tipo de planta quiere y dónde la quiere ubicar, pero nosotros la cofinanciamos”.

Por ello, ha confiado en que “sea la última vez que el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, reclame los cinco millones de euros que decía tener en el Programa Operativo de Castilla-La Mancha para proyectos, porque ahora tiene más de 130 millones de euros disponibles a través de esta convocatoria”. Y es que, además, ha señalado, “sabe que el Ministerio de Economía no nos dejaba asignar directamente esos fondos” y “la Diputación no podía seleccionar los proyectos porque no es organismo intermedio, sino la Comunidad Autónoma”, ha subrayado.

AUSENCIA DEL PP

El de Cuenca ha sido el primer Subcomité Territorial de Participación de la ITI que se ha constituido, y al que seguirán el resto de provincias. Se trata de un órgano de participación e interlocución de las actuaciones a desarrollar en cada zona, y que canalizarán las propuestas que es estimen convenientes para el desarrollo de las mismas.

En estos subcomités están representados, además de las Direcciones Provinciales con líneas ITI, los sindicatos, empresarios, Universidad de Castilla-La Mancha, GAL y los municipios de las subzonas, así como las entidades representativas del tercer sector.

En este punto, el vicepresidente primero ha lamentado la ausencia en de representantes de Ayuntamientos gobernados por el PP, partido que no ha designado a ninguno a través de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) tal y como se contemplaba.

La ITI pretende dar respuesta a las necesidades detectadas estas zonas despobladas y así luchar contra el despoblamiento en comarcas cuyos ratios de habitante por kilómetro cuadrado están muy por debajo de los que fija la Unión Europea para hablar de zonas escasamente pobladas.

La ITI contempla una reserva de fondos estructurales, que se destinan exclusivamente a las zonas con necesidades específicas de desarrollo, de 490 millones de euros entre el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER).