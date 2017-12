La Campaña Comercio Seguro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se ha presentado a las asociaciones de vecinos, hostelería y comercio e incluye el reparto de guías, carteles, trípticos en papel y la difusión de archivos electrónicos con recomendaciones para prevenir los principales actos delictivos (robos, hurtos, estafas, timos,…) que se producen en estas fechas en establecimientos comerciales y que afectan tanto a comerciantes como hosteleros y clientes, por correo electrónico y medios de comunicación.

Por su parte, la Junta Local de Seguridad se ha reunido para coordinar todo el dispositivo especial de Navidad en el que las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado potenciarán los controles de seguridad ciudadana, de armas peligrosas y objetos punzantes, entre otras medidas.

El Ayuntamiento colaborará en la difusión de la Campaña Comercio Seguro y su Policía Local continua con los controles de alcoholemia y drogas en el casco urbano, iniciados días atrás.

El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal ha informado de que la Policía Local trabaja en esta campaña de forma coordinada con la Policía Nacional, aumentado su presencia con agentes de paisano, en zonas determinadas y realizando controles de seguridad.

Mariscal ha indicado que en los actos que concentren elevado número de personas con motivo de las diferentes actividades programadas en Navidad, como pruebas deportivas y en la Cabalgata de Reyes, se adoptarán las medidas preventivas y de autoprotección para garantizar la seguridad ciudadana conforme al nivel de alerta 4 reforzado ante el riesgo de terrorismo yihadista.

Desde la Campaña Comercio Seguro se recomienda estar atentos a los posibles ‘falsos técnicos’ de empresas de servicios, los billetes falsos y el timo del ‘cambio de los 100 euros’. Se recomienda, como norma general, no enfrentarse a los potenciales delincuentes, llevar los bolsos cerrados y no perder de vista móviles, carteras y otros objetos de valor.

El Cuerpo Nacional de Policía también potenciará las patrullas uniformadas, y por tanto tendrá más visibilidad, en determinadas franjas horarias y zonas de la capital, como en las calles más transitadas, centros comerciales y polígonos industriales.

Por su parte, la Guardia Civil garantizará la seguridad ciudadana y vial en su ámbito territorial en las proximidades de la ciudad.

Se alerta a la población de que no compartan información o mensajes que contribuyan a generar alarma o confusión y que no hayan sido contrastados o que no vengan de fuentes o canales oficiales.