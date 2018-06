En declaraciones a los medios, Mariscal también ha demandado al Gobierno regional que “dedique medios personales, algo que no ha hecho”, en referencia a la plaza de gerente de la SMRC, cuya ausencia “ha ocasionado un perjuicio económico importante, con embargos de Hacienda y la Seguridad Social, además de recargos que se podrían haber evitado”, por lo que ha solicitado que dicha plaza “se cree cuanto antes”.

“Hemos visto que, cuando ellos quieren, cuando les interesa, no les duelen prendas”, ha aseverado Mariscal, criticando que la SMRC se “haya cargado, sobre todo, a las espaldas del Ayuntamiento, que ha dedicado el 99% del tiempo a juicios y a atender reclamaciones, embargos y querellas”. No obstante, también ha reconocido la “sensibilidad” del vicepresidente primero del Patronato, Ángel Felpeto, y confía en que no permita “que la SMRC caiga” y ponga “medios técnicos y económicos para que esto no ocurra”.

Tras admitir que, a lo largo de esta legislatura, se ha sentido “solo muchas veces”, ha advertido de que su compromiso para con la SMRC “sigue siendo total” y ha dicho esperar que la Administración regional “asuma su responsabilidad, como ha sido siempre, y que siga habiendo unión entre todos los patronos” para que la próxima edición “se celebre con tanto o más éxito que las precedentes”.