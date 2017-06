El alcalde Ángel Mariscal y el concejal de Deportes, Ángel Llorens han visitado la piscina municipal de Tiradores Altos, en su primer día de apertura de la temporada de verano, para comprobar el buen estado de las instalaciones.

Mariscal ha destacado que se han bajado los precios de las entradas, con lo que se va a favorecer la afluencia a estas instalaciones, que en el verano de 2016 recibieron a más de 48.000 bañistas, entre las piscinas de Tiradores y Luis Ocaña.

Así los precios fijados para la temporada de verano son de 1 euro para abonado; 3 euros para no abonado adulto; 2,5 euros menor de 18 años. El bono de 10 baños costará 8 euros para los abonados; para los no abonados 28 euros; para los menores no abonados 20 euros y gratis para el abonado familiar. Hacerse abonado cuesta 15 euros al mes para adultos y 10 euros al mes menores.

El alcalde ha invitado a todos los conquenses a que acudan a las piscinas para combatir el intenso calor y disfrutar en unas instalaciones que reúnen todos los requisitos sanitarios y de accesibilidad.

En el mantenimiento, conservación y arreglo de las piscinas se han invertido más de 25.000 euros; concretamente 15.556 euros en la Luis Ocaña y 10.000 en la de Tiradores.

El horario de apertura de las piscinas se ha ampliado y es de 11 a 20:30 horas hasta el 31 de agosto.