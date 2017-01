El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido al Partido Popular que no “presuma” de ser “el partido de los agricultores” porque “nada más lejos de la realidad”. “He tenido un año y medio para comprobarlo: día tras día, mañana, tarde y noche”. No les he visto a ustedes en ningún evento con agricultores”.

Así ha reaccionado el consejero durante su intervención en el pleno de las Cortes después de que el diputado del PP Antonio Lucas-Torres en su debut como diputado regional haya asegurado que el plan de gestión de zonas ZEPA del Gobierno de Castilla-La Mancha es “maquiavélico”, es un plan “perverso”, que, según ha dicho, es “más propio de regímenes autoritarios”.

“Yo miro a la cara a todos los agricultores y ganaderos sin ningún tipo de vergüenza”, se ha defendido Martínez Arroyo, quien ha asegurado sentirse “muy apoyado” por el sector. Además, ha indicado que los agricultores y ganaderos entienden su posición, “incluso en los asuntos en los que no están de acuerdo”, lo que, a su juicio, “demuestra que están bastante más capacitados” que Lucas-Torres “para hablar de agricultura”.

Martínez Arroyo ha acusado a los ‘populares’ de generar “un falso conflicto que no existía” alrededor de los planes de gestión de zonas ZEPA porque, según ha manifestado, “todo el mundo sabe que este no es un conflicto de la magnitud que ustedes pretende que parezca”.

Dicho esto, el consejero ha dejado claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar los planes de gestión de zonas ZEPA -que tienen cinco años de duración— porque, según ha explicado, “es su obligación”.

Durante su intervención, Martínez Arroyo ha desvelado que el 9 de enero se reunió con Lucas-Torres y ha informado de que se ha reunido hasta 27 veces con los agricultores. Igualmente, ha apuntado que están afectados 4.000 viticultores de unos 100.000 que existen en la región y ha hecho hincapié en que, a diferencia de la legislatura pasada, sí que se han hecho censos.

EL PP Y LA AUSENCIA DE INFORMES CIENTÍFICOS

El consejero ha hecho estas declaraciones después de que Lucas-Torres dijera que no hay informes científicos viables que respalden los planes de gestión de zonas ZEPA y asegurara que éstos “no son rigurosos ni serios” porque se basan en estudios de 2003, según ha indicado. “Juegan con las ZEPAS como les da la gana”, ha sentenciado el diputado ‘popular’.

También se ha dirigido al diputado de Podemos David Llorente para decirle que tiene “un pensamiento rancio, caduco y pasado de moda”. “Se piensa que los agricultores vamos con boina todavía”, le ha afeado.

Llorente por su parte le ha contestado que la posición del PP respecto a las zonas ZEPA es una posición “extremista, desfasada y fuera de época”. “Todo el mundo entiende que la agricultura debe de ser sostenible”.

Finalmente, el diputado del PP ha pedido que el plan de gestión se haga con los agricultores y ganaderos de la región que, a su juicio, “son los verdaderos ecologistas de esta tierra” y ha insistido en que estos planes son “desproporcionados, anticuados y restrictivos y tienen consecuencias gravísimas” para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”.

De su lado, el diputado de Podemos ha explicado que el proceso sigue su curso, que se han planteado alegaciones que tendrán que resolverse y ha recalcado que los planes tienen que aprobarse, entre otras cosas, porque contemplan medidas de compensación para los agricultores y ganaderos afectados.

Además, ha afirmado que las ZEPAS no son un problema para la agricultura en la región y ha admitido que existen conflictos muy localizados en algunas zonas que, en su opinión, pueden resolverse en el marco de los planes de gestión.

Por su parte, la diputada del PSOE Carmen Torralba ha informado de que los planes de gestión permiten la llegada de 40 millones de euros al sector agrícola y ganadero a través del Programa de Desarrollo Rural y ha negado que estos planes vayan a suponer la ruina para ningún agricultor.

ATC

En medio del debate de las zonas ZEPA se ha colado la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el acuerdo de 28 de julio de 2015 que amplió la ZEPA de la Laguna del Hito para proteger el terreno del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y de residuos de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca).

Lucas-Torres ha dicho que “lo único que pueden hacer” el presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Agricultura es pedir perdón y dimitir por la “chapuza y venganza que querían hacer contra los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de Cuenca”.

Estas palabras han tenido respuesta del consejero quien ha recordado que el pasado mes de octubre el Consejo de Gobierno aprobó un decreto que amplió la ZEPA de la Laguna del Hito, un decreto que, según ha explicado, está vigente. “Hay especial protección para las aves y para el medio ambiente en este territorio y cualquier alteración del espacio físico alrededor de la Laguna del Hito necesita un informe ambiental preceptivo”.

David Llorente, respecto a este tema, ha lamentado la decisión judicial, que “no es definitiva”, y ha dejado claro que Podemos va a impulsar y apoyar todos los medios legítimos para impedir la construcción del ATC.