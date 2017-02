IU en la provincia de Cuenca ha valorado esta mañana el dato de paro registrado durante el mes de enero y que devuelve una subida de 590 personas, lo que supone un 3.9% más que el mes anterior, y deja la cifra total en 15711 personas. Esta subida del desempleo está acompañada, además, por la galopante precariedad en los trabajos que las y los conquenses encuentran.

El coordinador provincial en Cuenca, Jacobo Medianero, ha vuelto a remarcar que “no podemos quedarnos en decir bien cuando la cifra baja y que pena cuando sube, tenemos que actuar en la raíz de problemas si es que estamos de acuerdo en el objetivo: crear empleo, sí, pero en condiciones dignas de calidad y estabilidad.” Ha continuado remarcando que “no se puede consentir que más del 90% de los contratos sean, de manera sistemática, temporales –a lo que se debe añadir un alto porcentaje que no son a jornada completa-“

Además, cabe destacar un dato que sigue sin mejorar, “la mayor incidencia en el desempleo en las mujeres que representan, a día de hoy seguimos avanzando hasta acercarnos al 60%. Otro dato que requiere estudio y acciones para corregirlo.” También ha puesto sobre la mesa el altísimo porcentaje de personas jóvenes en el desempleo, “de las pocas que quedan en la provincia” –ha enfatizado- Así, los menores de 25 años se acercan al 10% y esta cifra sube más hasta los 30.

Por último, Medianero ha querido dejar claro que “con estos datos sobre la mesa no podemos ponernos a jugar al gato y al ratón y tenemos que actuar y aportar con todas nuestras fuerzas en políticas de empleo. Primero a largo plazo, que no se está haciendo en Cuenca y que supondrá un problema que, en unos años, puede ser irresoluble, y de manera inmediata en cuestiones como el plan de empleo. No podemos permitir perder más de 400 contratos por cuestiones que, con razón o no, solo afecten y las paguen la ciudadanía.” En este sentido ha vuelto a pedir a la Diputación de Cuenca que “diga cómo va a actuar con todos esos desempleados, familias completas en muchos casos, que no tienen ningún tipo de ingresos y que están con las fotocopias compulsadas en su casa para presentarse al plan extraordinario de empleo.”