“Un año donde se ha consolidado el cambio de 2015, seguimos avanzando y estamos preparados para un impulso en 2018.” Así resume Jacobo Medianero, responsable local de IU y Teniente-Alcalde de Mota del Cuervo, el año que toca a su fin.

Medianero ha asegurado que “a todos nos gustaría avanzar más en algunas cuestiones, pero lo importante es que sigamos una línea positiva para las y los vecinos de Mota. Hay que aprovechar y conseguir consolidar a Mota del Cuervo en estos cuatro años en la senda del crecimiento con y para su gente. Con nuestros aciertos y errores, creo que el 2017 ha sido un año en el que, de nuevo, nos hemos dejado la piel. Nos esforzamos a diario por estar al lado de toda la gente de Mota, de toda, cuando hay cosas buenas que celebrar y cuando hay problemas que no conseguimos resolver. Las y los concejales no somos más que otro moteño y debemos estar en la calle con la gente.”

Medianero ha asegurado que “prefiero hablar de futuro que decir todo lo que ya se ha hecho, siempre tenemos que mirar hacia delante y no regocijarnos en lo conseguido sino soñar con lo que conseguiremos.” Así, y pensando en 2018, Medianero cree que será “un año de impulso para Mota” y que nuevos proyectos verán la luz. Entre otros asuntos, ha destacado que “cuestiones como la depuradora, tan demandada por nuestro grupo durante años, se deben concluir. Además, esperamos que sea el año del Centro de Salud de Mota y que el proyecto sea el inicio de una marcha constante hacia la consecución de un objetivo prioritario.”

“No nos podemos olvidar de sentar bien las bases de la economía local y eso se hace con empleo y con actividad. Dentro de nuestras posibilidades, hay que celebrar que en 2018 contaremos con un nuevo Taller de Empleo de la Junta, lo cual serán ocho personas formándose y trabajando durante 6 meses en un proyecto. Mientras mantenemos los planes de empleo y el importante esfuerzo en formación que realizamos.”

En este sentido, Medianero ha querido hacer mención a que “en estos últimos días del año se concederán las primeras ayudas a emprendedores dentro del proyecto de impulso económico municipal. Creo que somos un Ayuntamiento que ha comprendido bien cómo podemos ayudar a nuestra gente que opta por iniciar un negocio y, no cabe duda, que debemos estar a su lado y no enfrente.”

Preguntado por cuestiones urgentes, Medianero no ha dudado un segundo en señalar “las reparaciones necesarias en el CEIP Manjavacas, algo en lo que se está trabajando y esperamos que sean una realidad tangible este verano.”

DECLARACIONES DE JULIÁN HUETE EN LA DIPUTACIÓN DE CUENCA

En última instancia, Medianero ha sido preguntado por las declaraciones realizadas por el Diputado provincial Julián Huete durante el pleno de presupuestos 2018, donde aludía a que pueblos como Mota no tienen más ayuda porque no piden. El responsable local ha asegurado que “nuestro pueblo pide todo lo que necesita y esperamos que el PP en la Diputación deje de hacer política con estas cosas y nos dé lo que nos corresponda, ni más ni menos. Es cierto que algunos pueblos se han encontrado con que se les concedía ayudas que ni habían solicitado y otros, como nosotros, hemos visto como ni se nos contestaban a una ayuda relativamente pequeña para poder arreglar las aspas de nuestros molinos de manera urgente. Por no hablar de la “inestimable” ayuda de la Diputación no aportando a los planes de empleo y haciendo a los moteños pagar más por menos trabajadores. Cada cual sabrá lo que hace, y debería saber lo que dice.”