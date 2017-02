Algunos de los cargos municipales con más representación de IU en la provincia de Cuenca han participado, durante esta mañana, en una pequeña concentración con otros alcaldes y concejales de la provincia para solicitar a la Diputación que no retire su aportación al plan de empleo extraordinario en este año 2017.

Desde la formación entienden que tengan que producirse las reuniones necesarias y que se tenga que hablar entre todas las instituciones para mejorar, corregir o cambiar errores de la anterior convocatoria, pero no puede hacerse abandonando la mesa y, lo que es más grave, poniendo en peligro muchas contrataciones.

Así, el máximo regidor de Motilla del Palancar, Jesús Martínez, ha asegurado que “son decenas y decenas las personas que ya están esperando y recogiendo documentación para poder presentarse a este plan. No podemos querer bajarnos de un tren que está en marcha, perjudicando, principalmente, a la ciudadanía. No es una disputad de unos u otros partidos.”

Hay que recordar que Motilla del Palancar contrató a 28 desempleados con este plan durante el pasado año y, a estas alturas, se ve peligrar este número para el 2017.

Por su parte, el responsable moteño y coordinador provincial de IU en cuenca, Jacobo Medianero, ha dejado claro que “podemos coincidir en que hay cuestiones que mejorar, las hemos criticado y hemos hecho nuestras aportaciones, en no pocas ocasiones de acuerdo con el análisis de sindicatos, pero en el mes de febrero no podemos enterarnos, a última hora, que una parte importante del plan no va a participar porque los damnificados son la ciudadanía.”

Medianero, como teniente alcalde de Mota del Cuervo, ha querido ser muy claro y ha pedido que no se juegue con las cifras. “La verdad solo tiene un camino y los datos de aportación de cada parte están ahí. Yo no sé si Junta y Diputación tienen que revisarla o quieren ser más protagonistas unos u otros, pero sí sé que en mi pueblo se están poniendo en riesgo casi 40 proyectos y cerca de doscientas personas están preparando sus papeles para participar en la selección. Esto hay que resolverlo y para ello hay que estar dentro y hablando.”