Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, la doctora Gómez, responsable del Servicio de Medicina Preventiva y coordinadora de Calidad y Seguridad del Paciente, ha afirmado que se trata de una cuestión fundamental que los profesionales sanitarios conozcan que este tipo de infecciones en el ámbito sanitario no tienen que ver solo con el Servicio de Medicina Preventiva del centro sanitario, sino que se deben abordar desde una perspectiva multidisciplinar.

En ella deben intervienen otras especialidades como microbiología, farmacia o enfermedades infecciosas con el fin de mejorar en el uso adecuado de los antibióticos. Además, ha añadido que se precisa de una colaboración general en la vigilancia y seguimiento de las denominadas “bacterias multirresistentes”.

“Se trata de un problema fundamental de salud pública y también un indicador de la calidad de la asistencia” ha comentado la doctora, que ha añadido que por ello durante la sesión clínica se ha realizado un recorrido sobre los diferentes sistemas de vigilancia que existen a nivel nacional y muchos de los cuales están siendo utilizados en el hospital conquense.

Asimismo, se han repasado los programas de seguridad del paciente que apoyan a estos sistemas de vigilancia como son el de bacteriemia Zero, el de neumonía Zero o el de resistencia Zero en la UCI, programas de infección de localización quirúrgica, vigilancia activa de microorganismos multirresistentes o la continuidad de programas de cirugía segura o higiene de manos.

En este sentido, se ha informado a los profesionales de la próxima implantación del programa ITU Zero, para la prevención de infecciones del tracto urinario, y sobre el trabajo que se realiza para la implementación de un proyecto para optimizar el uso de los antibióticos (PROA), avalados y apoyados desde la Gerencia del Área Integrada de Cuenca.

En cuanto a la situación actual del Hospital Virgen de la Luz en cuanto a este tipo de infecciones, Gómez Santillana ha indicado que está mejor que en años anteriores en cuanto a la infección por Acinetobacter spp. y que en la actualidad el centro presenta unas tasas que se sitúan dentro de la normalidad.

En este sentido, ha destacado que un factor fundamental para mejorar esas tasas ha sido la introducción en el centro hospitalario de un sistema de desinfección ambiental y ha recordado que el Acinetobacter baumani MR está en todos los hospitales del mundo, permanece en superficies inhertes y en las personas durante largos periodos de tiempo y en la era de las “superbacterias” está presente en la actividad hospitalaria.

HIGIENE DE MANOS

Por su parte, el doctor Silva Contreras, facultativo especialista de Medicina Preventiva del centro sanitario conquense, ha expuesto en su intervención los proyectos implantados en el Hospital de Cuenca en relación a la prevención de este tipo de infecciones y ha destacado lo que queda por hacer, haciendo hincapié en la importancia de la coordinación y la concienciación de los profesionales, sobre todo en acto tan sencillos como la “higiene de manos”.

“Los profesionales saben la importancia de la higiene de manos en la seguridad del paciente y es un acto que debemos hacer siempre y con cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, no alcanzamos el 40% de adecuación de higiene de manos, con datos similares a los observados en todo el mundo y esto sucede por diferentes motivos”, ha asegurado.

En este sentido el facultativo ha insistido en recordar que las infecciones nosocomiales son un problema de salud pública, que el 50% ó más son prevenibles, que se necesitan recursos y que es fundamental tanto la implicación de los equipos directivos como la coordinación con Atención Primaria porque un problema de todos.

“Cada uno de nosotros debemos ser conscientes que las únicas dos acciones de mejora que han demostrado una disminución real de las infecciones en el ámbito sanitario son la formación continua de los profesionales y realización de la higiene de manos”, ha concluido el doctor.