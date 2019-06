Mercadona reabre este martes un nuevo supermercado en Motilla del Palancar (Cuenca), concretamente en C/ Ermita con C/ Hernán Cortés y C/ Encina, tras una reforma integral para adaptarlo al nuevo Modelo de Tienda Eficiente de la compañía, con una inversión de 1,8 millones de euros y la participación de 25 proveedores que han dado empleo a 177 personas durante la fase de reforma. Además de garantizar la plantilla anterior de 34 personas, se han generado 6 nuevos puesto de trabajo estables y de calidad adicionales.

Este supermercado, que abre con el Nuevo Modelo de Tienda Eficiente de Mercadona que refuerza la excelencia en el servicio y optimiza el acto de compra de sus clientes, presenta mejoras de las que se benefician tanto los “Jefes” (clientes), como los trabajadores, los proveedores y la sociedad.

Para ello, este nuevo supermercado cuenta con novedades en todas sus secciones. Por ejemplo, dispone de: un nuevo punto de acabado para la carne, una nueva charcutería con jamón al corte y envasado, una góndola central en la perfumería para la cosmética especializada, un servicio de zumo de naranja recién exprimido, especialidades de sushi, una nueva sección de horno con rebanadora de pan y pastelería refrigerada o una nueva exposición en la pescadería para los productos de concha, entre otras novedades. Asimismo, en esta tienda se incorpora la nueva sección “Listo para Comer”, que cuenta con un total de 35 platos distintos, que al poder personalizarse en algunos casos, como el de las ensaladas, pizzas o pastas, prácticamente se duplica. Todas estas opciones se sirven en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Además, el supermercado de Motilla del Palancar dispone, entre otras mejoras, de una nueva entrada con doble acristalado que evita corrientes de aire, unos pasillos más amplios y un nuevo modelo de carro de la compra y un nuevo modelo de carro tipo cesta mucho más ergonómicos y ligeros.

Esta nueva generación de supermercado eficiente cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.531 metros cuadrados y dispone de un diseño totalmente renovado respecto al anterior modelo de tienda con nuevos colores y materiales, tanto en la fachada exterior de acceso al supermercado como en la distribución de las distintas secciones. Asimismo apuesta por amplios espacios diáfanos que facilitan la entrada de luz natural y colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

Tecnología y Ergonomía para las trabajadoras y trabajadores de Mercadona

Adicionalmente, con el objetivo de facilitar las tareas diarias de los trabajadores, este nuevo supermercado incluye múltiples medidas para mejorar la ergonomía y eliminar sobreesfuerzos. Por ejemplo, el nuevo mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Además esta Nueva Tienda Eficiente de Mercadona está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores, con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda; lo que facilita la autogestión de cada supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena. Entre los nuevos dispositivos, se encuentran, entre otros, la línea de cajas, las balanzas o el uso de tabletas electrónicas que sustituyen al papel para realizar gestiones administrativas. Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo cual facilita la toma de decisiones y contribuye a una mayor agilidad, especialmente, en la gestión de los productos frescos.

Mercadona en Motilla del Palancar.

Ahorro energético: tienda ecoeficiente

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que permiten reducir hasta un 40% el consumo energético respecto al modelo de tienda convencional, debido a la mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Además, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 21:00 a 21:30 horas, y dispone de un aparcamiento de 134 plazas (1 de ellas para carga de coche eléctrico) para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado. Además, Mercadona ha habilitado su servicio a domicilio y la compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Con esta nueva apertura, los clientes de Mercadona se beneficiarán de su conocida política comercial S.P.B. (Siempre Precios Bajos), que la compañía utiliza de forma exclusiva y que consiste en garantizar el menor precio unitario de los productos, con la mejor calidad, de forma permanente. Así, Mercadona puede ofrecer a sus clientes, con independencia de quién fabrique el producto, un surtido eficaz con la máxima calidad y al mínimo precio posible.

A cierre de 2018, Mercadona invirtió 607 millones de euros tanto para la reforma como apertura de nuevos supermercados con este nuevo Modelo de Tienda.

Mercadona en Castilla-La Mancha

Con la puesta en marcha de este supermercado, Mercadona mantiene su apuesta decidida por Castilla-La Mancha, donde cuenta con 78 tiendas y una plantilla de más de 3.300 personas, todas ellas con empleo estable y de calidad. Asimismo, la compañía trabaja con 56 Proveedores Totaler de esta comunidad, a los que realiza compras por valor de 1.667 millones de euros al año.