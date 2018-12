A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha indicado que en el pasado él mismo ya ha planteado a López Miras sobre este tema, y le ha trasladado la postura de los ‘populares’ castellano-manchegos.

“Le he dicho que vamos a defender nuestra postura. No me gusta usar términos gruesos porque hay que sacar el agua del discurso pernicioso. No me parece bien que nadie use términos gruesos”, ha dicho.

CELEBRA LA CITA CON LA JUNTA PARA HABLAR DE AGUA

Núñez se ha referido a la cita que la próxima semana tendrá lugar entre Gobierno regional y PP para hablar de agua, si bien ha criticado que la propuestas llegue tres semanas después de la primera toma de contacto que él mismo tuvo con el presidente regional, Emiliano García-Page.

En todo caso, ha esperado que la reunión sirva de algo y vaya más allá de ser “una conversación de bar”, ya que la postura del PP es “blindar una posición común” en la Comunidad Autónoma.

“Nuestra postura es garantizar el derecho de la cuenca cedente y tener recursos suficientes en el presente y en el futuro para poder crecer poblacionalmente”, ha dicho.