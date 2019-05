El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Emiliano García-Page, ha arremetido este viernes contra el sectarismo político, que ha comparado con un “cáncer para la política”, con el que hay que acabar, al igual que “con todas dolencias que tiene la política”, comprometiéndose a ser “el presidente de todos y de todas y de todos los alcaldes y alcaldesas, sean de un partido o de otro”.

“En estos años he aprendido que no hay una tontería más grande y algo más injusto y dañino que ver que la Junta o la Diputación —lo que hace aquí, en la provincia de Cuenca “no tiene nombre”, ha recalcado—, trata mal en función del color político”, ha manifestado García-Page, seguro de que la peor de todas las “dolencias” de la política es “la gente que se comporta, no en interés de la gente, sino en interés de su partido”.

En un encuentro con militantes y simpatizantes en el Centro Social Polivalente de Casasimarro (Cuenca), en el que ha intervenido el cabeza de lista a las Cortes por la provincia, Luis Carlos Sahuquillo; y la candidata del PSOE a la alcaldía, Fátima García, el aspirante a revalidar la Presidencia regional ha lamentado que haya habido alcaldes que le han criticado e insultado en los medios pese a que ni siquiera se habían tomado la molestia de mandarle una carta “para pedir”.

Dicho esto, se ha mostrado orgulloso de la actitud “humilde” que ha tenido estos cuatro años, en los que ha podido “cometer errores” y por los que ha pedido “disculpas sinceras”, sobre todo a las personas “que, a lo mejor, no han visto la posibilidad, no han visto el hueco de poder hablar con nosotros de una manera directa”.

“ATENDER PARA ENTENDER”

Según ha comentado, en esta legislatura, solamente a través de redes sociales, su Gobierno ha atendido “más de 500.000 peticiones”, sobre dos millones de habitantes que hay en la región, mediante las que han “podido atender, ayudar” y contestar “que no” en algún caso, pero atender siempre, pues hay que “atender para poder entender”. A ello ha añadido García-Page el casi medio millones de personas que ha saludado durante todos los viajes que ha realizado.

En este ámbito ha adelantado que el próximo martes tiene previsto reunir al Gobierno para aprobar “el mayor gasto social en política de mayores desde hace 20 años” en plazas residenciales, estancias diurnas, nocturnas y temporales.

Finalmente, se ha dirigido a los presentes para recordarles que “votar a Podemos es hacerle el caldo gordo al PP, y al PP y Vox”, convencido de que es “mejor echarnos las cuentas hoy que el lunes”.