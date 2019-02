La diputada regional del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Pilar Martínez Peñarrubia, ha pedido hoy al Gobierno de Page que declare de inmediato la plaga de avispilla en Castilla-La Mancha para “salvar” la campaña del almendro de este año.

Así se ha pronunciado Peñarrubia durante el pleno celebrado hoy en las Cortes regionales, donde una vez más, ante la dejación del Gobierno socialista de Page, ha vuelto a preguntar sobre las medidas que está llevando a cabo para evitar que, otro año más, la avispilla perjudique al cultivo de la almendra, “si es que ustedes han sido capaces de hacer algo”.

En este sentido, la diputada por Cuenca le ha recordado al Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, “para que luego no me diga que me excedo en demagogia, lo que usted mismo manifestó el 24 de mayo de 2018: ‘hemos observado que realmente hay un problema’; entonces, ¿por qué no la han declarado ya, pese a haberla anunciado, si saben el riesgo que corren nuestros almendros? ¿Por qué ni siquiera han sido capaces de presentar un borrador?”, le preguntaba.

Además, ha remarcado como las asociaciones de agricultores ya han alertado de que si no se actuaba este año a tiempo se corría el riesgo de provocar pérdidas de hasta el 90% de una producción de fruto seco que acapara 114.000 hectáreas, mayormente en las provincias de Cuenca y Albacete.

“¿Sabe usted que en Castilla-La Mancha, y concretamente en La Manchuela, se cultiva una variedad que no se cultiva en otras zonas, la almendra largueta, y que ésta florece antes que otras más tardías? Se lo pregunto porque los agricultores que la cultivan están pendientes de lo que va a pasar dentro de tres o cuatro semanas aproximadamente pero, claro, suceda lo que suceda solo pueden rezar, señor consejero”, declaraba Peñarrubia en su intervención.

Asimismo, la diputada ha indicado que otras comunidades autónomas como la Valenciana o la de Murcia ya han declarado la plaga “y aquí, e Castilla-La Mancha, nada. Imagino que siguen ustedes realizando el estudio, que sí que va a ser duradero, tanto que le va a costar más que la tesis doctoral del Doctor Sánchez”, ironizaba.

Por último, Peñarrubia ha pedido al Gobierno de Page que se implique con los agricultores, que solucione sus problemas y deje de engañar con falsas promesas y grandes anuncios a este sector tan importante en la economía castellano manchega. “Nuestros agricultores son el eje principal para que nuestros pueblos sigan adelante, y ustedes siguen engañándoles, más al sector de los frutos secos a quienes ya les retiró la ayuda y no han vuelto a implementar a pesar de la bajada de los precios con respecto a años anteriores”, concluía.