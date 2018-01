La diputada regional del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Pilar Martínez Peñarrubia, ha preguntado hoy al Gobierno de Page qué medidas ha adoptado para solucionar los graves problemas de calefacción que se están produciendo en varios los centros educativos de Cuenca, después de que la Junta haya cambiado en muchos de ellos la caldera de gasoil por la de pellet y se haya demostrado que no han funcionado correctamente.

De este modo, Peñarrubia ha recordado como desde el mes de noviembre son varios los institutos de nuestra provincia que han estado sin calefacción durante días, “estando las aulas a bajísimas temperaturas, los alumnos y profesores con abrigos y mantas en las clases y con la necesidad de utilizar estufas eléctricas para poder sobrellevar las jornadas lectivas”.

La diputada por Cuenca ha insistido en que si el Gobierno de Page hubiera planificado con diligencia y eficacia el cambio de calderas y hubiera comprobado en el momento de su instalación su correcto funcionamiento, “esto no hubiera sucedido, los alumnos, docentes y trabajadores de los centros educativos no habrían vivido estas situaciones tan desagradables y además la Junta no se tendría que haber gastado más dinero en poner otras calderas de gasoil provisionales, que encima en varios casos están en los patios de recreo conviviendo con los alumnos sin la seguridad necesaria”.

En concreto, Peñarrubia se ha referido al caso del IES Jorge Manrique de Motilla del Palancar, que fue denunciado por sindicatos, alumnos, familiares y el Partido Popular y “sobre el que el propio consejero de Educación afirmaba, sin rubor, que era un caso aislado y que, cito textualmente, ‘a veces convertimos la anécdota en categoría’”. “Qué se lo digan a todos esos alumnos que estaban en las clases a temperaturas insalubres o a los profesores que tenían que ir a su centro de trabajo sin las garantías del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, reprochaba la popular.

Durante su intervención también ha hecho alusión a las instalaciones formativas y la residencia de alumnos del IES Pedro Mercedes, ubicadas en Albaladejito, que estuvieron más de una semana sin agua caliente ni calefacción “por lo que el Gobierno de Page a punto estuvo de cerrar esta residencia, porque además no cumplían con el protocolo de la legionelosis”.

Otro centro que también ha sufrido las consecuencias de una mala planificación y puesta en marcha de nuevas calderas de pellet “por no comprobarse a tiempo y por no exigir a la empresa que estuvieran en perfecto funcionamiento”, es el IES Santiago Grisolía de la capital conquense, donde los alumnos dejaron de asistir a clase porque a pesar de sus denuncias nadie los escuchaba ni les ponía solución a su problema.

“¿Cómo un Gobierno es capaz de dejar a los alumnos tan abandonados, señor Consejero? ¿Cómo un Gobierno puede consentir que los profesores y trabajadores de los centros estuvieran trabajando en estas circunstancias? ¿Cómo un Gobierno puede, una vez más, utilizar a la provincia de Cuenca como su conejillo de indias?”, preguntaba Peñarrubia durante su apelación en el pleno de las Cortes de hoy.

Para concluir, la diputada por Cuenca ha subrayado que el Partido Popular está a favor de las energías alternativas, de cuidar el medioambiente y de sustituir las calderas de gasoil por las de pellet, “lo único que pedimos es que este cambio se haga con responsabilidad, en base a un estudio previo de las características de cada centro, con las garantías absolutas de que van a funcionar eficientemente y que estos casos no vuelvan a repetirse”.