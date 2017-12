El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, ha denunciado la doble moral de García Page y Martínez Guijarro con Cuenca, “aquí prometen planes de turismo, exposiciones, ascensores e inversiones” que se quedan en titulares y en Toledo “rechazan las enmiendas del Partido Popular a los Presupuestos 2018”, entre las que se encuentran la relativa al aumento de su aportación al Consorcio y la de financiar con un millón de euros el sistema para mejorar la movilidad en el Casco Histórico.

Mariscal ha denunciado hipocresía de Page que “no cumple con lo que promete a Cuenca sino que además nos discrimina y favorece a Toledo engañando a todos los conquenses, incrementando su aportación en el Consorcio de la capital regional“. Toledo y Cuenca son dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad que deben ser tratadas con el mismo rasero y las diferencias no se deben incrementar”. Se da la circunstancia que el Ayuntamiento de Cuenca atiende e informa a todos los visitantes corriendo con todos los gastos, mientras que el Gobierno de Page tiene abierta en Toledo una oficina de atención a los turistas.

El regidor ha exigido que cumplan con la ciudad en la que no invierten ni un solo euro con fondos propios de la Junta de Comunidades; es más ha lamentado que no sólo no cumplen con lo que anuncian sino que inauguran con retraso las exposiciones subvencionadas en 2016 por el Consorcio con 700.000 euros. El alcalde de Cuenca ha recordado que la exposición ‘Los Tesoros de la Tierra’ del Museo de las Ciencias ha sido financiada con 200.000 euros del Consorcio y para la remodelación del Museo de Paleontología ha aportado otros 500.000 euros.

Mariscal ha dicho que la enmienda del PP quiere para Cuenca la misma financiación que Page destinará al Consorcio de Toledo 900.000 euros, el doble que en 2017, mientras que para el de Cuenca se congela la aportación de 443.000 euros.

“Son unos hipócritas que pretenden engañar a los conquenses vendiendo planes de turismo, exposiciones y ascensores que luego no cumplen o que pretenden que paguen otros. Como la exposición “Mil Años de Arte Medieval” o la que iban a hacer de cerámica con obras de Pedro Mercedes que empezaría en septiembre pasado, entre otras promesas. Exijo a Page que deje de escudarse tras el Consorcio y que invierta en Cuenca presupuesto de fondos propios, al igual que en Toledo con exposiciones, remontes o aportaciones”, ha dicho.

Mariscal ha señalado que con la segunda enmienda, desde el PP se ha pedido a la Junta que destine un millón de euros de los presupuestos regionales de 2018 a mejorar los problemas de movilidad del Casco Antiguo de Cuenca.

En cuanto a la accesibilidad, tanto Page como el vicepresidente regional, Martínez Guijarro, se han comprometido a financiar el presupuesto necesario para resolver los problemas de accesibilidad, copiando los remontes mecánicos de Toledo que hizo el gobierno regional del PP cuando gobernaba Page en el ayuntamiento. Por tanto “mienten si se limitan a aportar el 80% del coste a través de los Fondos Feder siempre que el Consorcio de Cuenca vaya a una convocatoria con cientos de ayuntamientos de Castilla-La Mancha y que aporte el 20% restante”. De esta forma “ni un solo euro saldría de los presupuestos del Gobierno de Page” y no se podrán presentar otros proyectos para Cuenca, salvo las ideas de la Junta.

Finalmente el alcalde ha dicho que “basta ya de tratos discriminatorios y de promesas que no se cumplen”. Cuenca ha tenido uno de los mejores puentes de la Constitución y de la Inmaculada que se recuerdan a pesar de no haber exposiciones de la Junta porque los turistas vienen a ver Cuenca, su Casco Antiguo y sus museos. “Cuenca necesita tanto que se mantenga la excelencia de su oferta cultural y turística como que lo que se traiga tenga, al menos, la misma calidad”.