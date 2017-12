La diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Cuenca, María Jesús Bonilla, ha lamentado que el parlamentario socialista Luis Carlos Sahuquillo sea incapaz de reconocer los esfuerzos que está realizando el Gobierno de Rajoy para solucionar las demandas de los examinadores de Tráfico “y por el contrario, prefiera malmeter y tergiversar la realidad para intentar sacar algún rédito político”.

La parlamentaria del PP ha recordado a Sahuquillo que el Gobierno de Rajoy -y sus representantes regionales y provinciales- “no han estado de brazos cruzados, sino que han trabajado para dignificar y mejorar la situación de los examinadores de tráfico”, quienes vienen demandando más número de profesionales de este colectivo y un aumento del complemento específico de 250 euros mensuales.

Ante estas reivindicaciones, Bonilla ha explicado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de julio un Decreto Ley por el que se crea una Especialidad de Tráfico dentro del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado con el fin de dar solución a los problemas de escasez de examinadores para la obtencióńn del permiso de conducir. Esta especialidad, detallaba la popular, traerá importantes mejoras económicas y profesionales para el 60% de los examinadores, además de haber tomado medidas para incrementar el número de funcionarios examinadores.

Respecto a las mejoras económicas, esta nueva Especialidad supondría un incremento anual del sueldo de 1.536,58 €, además de mejora de trienios y pensión de jubilación en una cuantía anual de 5.107, 27 euros para cada año, una vez jubilado por Clases Pasivas.

Además, ha informado que el Gobierno aprobó para este año la convocatoria de dos procesos, que permitirán a la DGT convocar 505 plazas de examinadores antes de que finalice 2017. Una de las convocatorias será de promoción interna de 435 plazas de examinadores que permitirá promocionarse al 60% de los examinadores actuales y que supondrán mejoras profesionales y económicas, y la otra convocatoria de 70 plazas de acceso libre (65 de cupo general y 5 para el cupo de discapacidad). “Con estas dos convocatorias se pretende dar solución por un lado, a una de las reivindicaciones del colectivo examinador y, por otro, dar solución a la escasez de examinadores que actualmente sufre el Organismo, especialmente en las provincias deficitarias de este personal”, afirmaba la diputada por Cuenca.

Asimismo, Bonilla ha puntualizado que la reivindicación de un aumento del complemento específico de 250 euros mensuales de los examinadores de tráfico, desde el punto de vista del impacto presupuestario tendría un potencial impacto en los gastos de personal del sector público que, además de no ser asumible en el actual contexto de contención del gasto público y en particular de los gastos de personal al servicio del sector público, resultaría contrario a la limitación que se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 que exige que cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no pueda suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración, habida cuenta que dichos gastos conforman uno de los componentes esenciales del gasto público.

Y todo esto, continuaba Bonilla, “lo deberían saber el Partido Socialista y el señor Sahuquillo, pero ellos han preferido obviarlo y tergiversar una realidad para confundir a los ciudadanos y para intentar sacar un beneficio político que son incapaces de obtener sin recurrir a estas técnicas”.

Con todas estas medidas, manifestaba la diputada del PP, queda meridianamente claro que el Gobierno de Rajoy sí ha trabajado, y mucho, por intentar alcanzar las reivindicaciones demandadas por el colectivo de examinadores sin, por ello, ir en detrimento del resto de funcionarios del Estado que también merecen a dichas subidas retributivas”, concluía Bonilla.