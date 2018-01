El Partido Popular de El Provencio ha celebrado que el Juzgado nº 2 de San Clemente haya emitido una Instrucción previa reconociendo que la obra en el alumbrado que justificó el Ayuntamiento en la época de gobierno de Manoli Galiano, por un importe de 115.000 euros, “no se corresponde en modo alguno con las obras anunciadas en la subvención solicitada. Esto es, las obras de mejora y eficiencia energética del alumbrado público de El Provencio no se llevaron a cabo a pesar de que en las mismas aparece una certificación final de obra de la ejecución de las mismas”.

De este auto se desprende, literalmente, que “tanto la certificación única final de obra de 30 de junio de 2010 es falsa, como falsa es la relación valorada que la acompaña relativa a ciertas unidades de obra que nunca fueron ejecutadas de forma que nunca debió certificarse su ejecución”. Por tanto, el juez da la razón al Ayuntamiento de El Provencio, que denunció la aparición de una factura por unos trabajos no realizados. En este punto, los populares han incidido en que “para aquellos que alguna vez dudaron de esta denuncia, ahora ha quedado demostrado que siempre se dijo la verdad”.

“Galiano miente y abandona a su suerte a los provencianos”

Ante el conocimiento de este nuevo auto, el PP de El Provencio ha acusado a la aforada senadora del PSOE y ex alcaldesa de este municipio de mentir sobre esta casusa judicial abierta por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude de subvenciones públicas y malversación de caudales públicos, después de que Galiano haya afirmado que los tribunales han archivado el caso del escándalo del alumbrado público.

Desde las filas populares han matizado que el juicio todavía no se ha celebrado y han aclarado que el juez, en su auto, ha sobreseído la causa contra el constructor que cobró los 115.000 euros de todos los provencianos porque el presunto delito, al tratarse de un particular, ya se encontraría prescrito, por lo que dispone que únicamente continúe la tramitación de diligencias previas por presunto delito de falsedad documental en lo referente al arquitecto de la obra.

Sin embargo, respecto a Galiano, el juez indica textualmente lo siguiente: “Todo parece indicar que el Ayuntamiento, y probablemente la alcaldesa, conocía el hecho de que no existía obra alguna relativa a la mejora de alumbrado público en El Provencio y que todo obedecía a un expediente pantalla realizado con el fin de cobrar una subvención cuya ejecución material nadie verificaba”. Aunque también sobresee la actuación respecto a la ex alcaldesa, pues ahora no reconoce haber tenido ningún tipo de responsabilidad en lo ocurrido. “Curioso que ni siquiera fuera capaz de darse cuenta que la factura de la luz no bajaba a pesar de (supuestamente) haberse cambiado el alumbrado por otro de bajo consumo”, incidían.

En este sentido, el PP ha reprochado a Galiano su más absoluta falta de responsabilidad y de vocación pública ya que a pesar de la gravedad de los hechos, lo único que le importa es que el juez haya sobreseído la causa sobre su persona, sin importarle “el terrible problema” que ha dejado a todos los provencianos.

Por ese motivo, desde el PP esperan, al menos, una disculpa pública de Galiano a sus vecinos “por su funesta gestión, que nos ha llevado a perder 115.000 euros más los miles de euros que podríamos habernos ahorrado (calculado en 150.000 euros más intereses) si el cambio de alumbrado se hubiera llevado a cabo realmente”. Lejos de eso, continuaban los populares, la senadora se jacta en la radio de haberse “ido de rositas” delante de todos los vecinos que han sufrido las consecuencias de su nefasto mandato.

Para finalizar, el PP ha pedido al Ayuntamiento de El Provencio que siga luchando por recuperar el dinero de todos los provencianos, entre otras cosas porque es su obligación luchar por el interés general de todos los vecinos y comenzar los trámites administrativos necesarios para tratar de hacer que vuelva a las arcas municipales el dinero que se pagó indebidamente. Al mismo tiempo han agradecido al Equipo de Gobierno todo el trabajo llevado a cabo hasta ahora respecto a este escándalo que esperan pronto se solucione.