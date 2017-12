“El Gobierno de Page y la Dirección provincial de Educación han puesto en riesgo la salud de los estudiantes y trabajadores de la Residencia de Albaladejito, dependiente del IES Pedro Mercedes”. Así de contundente se ha mostrado el Partido Popular de Cuenca una vez ha tenido acceso a las actas emitidas por la inspección de Sanidad en cuanto al protocolo de legionelosis.

El PP ha explicado que durante el pasado verano la Junta procedió al cambió la caldera de calefacción de la Residencia de Albaladejito, que funcionaba perfectamente, por una de pellet. Y que cuando empezó el frío se descubrió que esa caldera no era la adecuada para este centro, no solo por la calefacción sino por el agua caliente sanitaria.

Y es aquí donde, según ha sabido el PP, el día 16 de noviembre los inspectores de sanidad levantan acta especificando que con el cambio de empresa del mantenimiento de la caldera no se había realizado la muestra del agua para el análisis de legionela. En dicha acta también se recoge que la temperatura del agua es muy inferior a la legal desde que se cambió la caldera.

Es en este periodo, cuando los estudiantes y trabajadores, tal y como denunció el PP, estuvieron pasando frío y sin agua caliente, lo que provocó que el alumnado se quejara al director del centro y a la Dirección Provincial de Educación. Por su parte, el propio director les contestó con una carta donde reconoce expresamente que el sistema no funciona y que la Junta tiene conocimiento de ello. Prueba es el escrito remitido que admite que la calefacción no funciona y además pide que no se ponga en funcionamiento la caldera de pellet del edificio de la calle Cañete.

El PP también ha tenido acceso al acta de inspección de Sanidad del día 1 de diciembre, donde se vuelve a constatar que el agua no tiene la temperatura adecuada y que no se ha realizado un programa completo para el control y prevención de la legionelosis.

Ante esta negligencia tan grave por parte del Gobierno de Page y después de llevar varias semanas con las alertas de que el agua no tiene la temperatura requerida por el protocolo de legionelosis, por fin la Junta citó el pasado 4 de diciembre a los representantes sindicales a una reunión extraordinaria en la Dirección Provincial solo con tres horas de antelación, cuando lo legal son 48 horas, por lo que a esa reunión no acude ningún representante sindical. Y es en ella, revelan los populares, donde se confirma que los alumnos serán trasladados provisionalmente a la residencia del IES San José, aunque el jefe de residencia en una reunión informal que mantuvo con los alumnos les insinuó que probablemente el cierre fuese definitivo.

Es el día 5 de diciembre cuando se produjo otra reunión en la Dirección Provincial y ya se ratificó esta decisión, por lo que se empezó a notificar (esa misma tarde del martes) a las familias del traslado de los alumnos al centro del IES San José, mientras que los trabajadores eran informados por un burofax donde se les comunicaba la movilidad al IES San José. Notificación, indician desde el PP, que también se le comunicó a una trabajadora que tiene una jubilación parcial y no se tenía que incorporar hasta abril, lo que dice mucho sobre las afirmaciones de la Junta de que el cierre era temporal.

El domingo 10 de diciembre los alumnos vuelven a la residencia después de unos días festivos, y el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y la directora provincial de Educación les notifican -“de muy malos modos” como han relatado los estudiantes- que la residencia se cerraba definitivamente. Algo que desconcertó a los propios alumnos y trabajadores una vez supieron que durante el puente se había procedido a poner una caldera de gasoil y en la revisión de sanidad que se realizó el 11 de diciembre ya se especificaba que todo funcionaba y que el agua caliente estaba a la temperatura correcta

En este sentido, el PP ha criticado la prepotencia y el desprecio tanto hacia los alumnos y sus familias como hacia los trabajadores ya que, por una parte, les notifican el traslado a la Residencia del IES San José, algo que produjo un gran descontento y malestar entre los alumnos - unos se fueron al otro centro mientras que otros durmieron en los coches como signo de protesta, ya que la solución que les daban no la consideraban correcta ya de los 20 residentes ,16 son mayores de edad y pasarían a ocupar habitaciones triples con el baño fuera, más adaptadas para los alumnos de menor edad que residen en el San José. Mientras que por otra parte, se enteran de que han puesto una caldera que por fin garantiza su salubridad y que supondría que los alumnos permanecieran en la Residencia de Albaladejito, pese a que la directora provincial en sus declaraciones y la nota de prensa del lunes seguía empecinada en el traslado.

“El Gobierno de Page finalmente recula y da marcha atrás”

Desde el PP han recordado como este lunes, la formación popular revelaba la decisión del Gobierno de Page de cerrar de manera inminente y definitiva de la residencia de estudiantes del Instituto Pedro Mercedes ubicada en Albaladejito, el consecuente traslado de los 20 alumnos a las estancias del IES San José y la incertidumbre de los trabajadores del centro.

Y ha sido gracias a esta denuncia pública del PP, sumada a las quejas de los propios alumnos y trabajadores, lo que ha provocado que la Junta haya dado marcha atrás y haya reculado en su decisión aplazando el cierre de esta Residencia hasta el curso que viene.