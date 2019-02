La diputada regional del Partido Popular por la provincia de Cuenca, María Roldán, se ha hecho eco de las numerosas quejas y denuncias que ha recibido el PP en los últimos días sobre la ineficacia del Gobierno socialista de Page en áreas que son competencia regional como Dependencia, Ayuda a Domicilio o el servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

Según ha explicado Roldán, habría varios usuarios conquenses que llevan solicitando desde hace meses la instalación del terminal de Teleasistencia Domiciliaria y que, a día de hoy, sigue sin noticias del Gobierno socialista de Page y Podemos. Un servicio “fundamental” que tiene como finalidad proporcionar una serie de atenciones personalizadas potenciando su autonomía, detectando, previniendo y, en su caso, interviniendo ante posibles situaciones de riesgo, estando comunicados las 24 horas del día gracias a un terminal y a un pequeño dispositivo que se instala en la vivienda, permitiendo la conexión con una central atendida por profesionales.

El PP ha recordado como este servicio ha sufrido la absoluta incompetencia de quien poco les importa la atención y la prestación de servicios a los distintos colectivos más vulnerables. “Durante esta legislatura, y de forma reiterada, la falta de instalación de terminales de Teleasistencia ha sido ampliamente denunciada y, cuando el señor Godoy ha querido esconder y defender lo indefendible, provocó su ridículo más absoluto después de que el PP diera a conocer casos particulares que lo desmentían y dejaban en evidencia”.

Por todo ello, Roldán ha preguntado a los responsables del Gobierno de Page en Cuenca cuántos ejemplos más tiene que denunciar el PP para que sea capaz de reaccionar y resolver lo que no puede esperar ni un minuto más. “Nos preguntamos qué contestación dan Godoy o López a todas aquellas personas que llevan esperando pacientemente su terminal y que, según ellos declararon, no existen, pues no hay lista de espera, o cuántos meses más tendrán que esperar todos estos solicitantes para recibirlo; porque les recordamos que nos estamos refiriendo a personas en una evidente vulnerabilidad, sean dependientes o no”, manifestaba Roldán.

Por todo ello, el PP de Cuenca ha pedido a todos los cargos socialistas con responsabilidad pública que, antes de abandonar definitivamente sus puestos en los próximos meses, acaben resolviendo todos los casos pendientes de Teleasistencia que, “después de cuatro años de despilfarros e ineptitud, no han querido o no han sabido solucionar”.

Ya por último, Roldán se ha referido a las últimas declaraciones de la directora provincial de Bienestar Social, invitándola a que, “antes de salir cada mes dando los datos sobre Dependencia de forma tuneada y falseada, se lea los comunicados que emite la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha para ver cuál es la cruda realidad y, una vez reconocida, ponga solución inmediata a tantos despropósitos contra este sector tan vulnerable de la sociedad castellano manchega”.

En este sentido, ha explicado como el último manifiesto de la Plataforma anuncia que han decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia el nuevo Decreto de reconocimiento de Dependencia del Gobierno de Page porque, además de no contar con los propios implicados y llegar cuatro años tarde, introduce una serie de artículos que, a juicio de la propia Plataforma, son “una auténtica barbaridad”.

Este comunicado dice, textualmente, que “además de seguir dilatando la resolución de los Planes Individuales de Atención a las personas dependientes referidos a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (P.E.C.E.F.), prestaciones que han descendido en lo que llevamos de legislatura en 4.000, y que tanto sufrimiento ha supuesto para este colectivo, sobre todo para los grandes dependientes, perpetúa la política de dejar “hacer” al desarrollo de las gravísimas situaciones y enfermedades que padecen y que tiene como consecuencia “el ahorro económico” que supone el fallecimiento de miles de ellos sin haber recibido dicha prestación”.